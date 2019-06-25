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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
El emeği ürünleri yurt dışında da tanıtılacak - ORDU

El emeği ürünleri yurt dışında da tanıtılacak - ORDU

- Ordu 'da açılan el emeği sergisinden detaylar - Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in konuşması - Güler'in sergiyi gezmesi Ordu 'daki el emeği ürünleri yurt dışında da tanıtılacak - Altınordu Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'ndaki 830 kursiyerin hazırladığı bine yakın el emeği ürün, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu - Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: - "Sergideki ürünlerden çok etkilendik. Bundan sonraki adım ise bu eserleri Ordu hatta yurt dışına kadar götürerek buranın bir çekim merkezi haline gelmesini sağlamak"ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Sergideki ürünlerden çok etkilendik. Bundan sonraki adım ise buradaki eserleri Ordu dışına hatta yurt dışına kadar götürerek buranın bir çekim merkezi haline gelmesini sağlamak." dedi.
Altınordu Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nun kursiyerine ait çalışmaların yer aldığı el emeği sergisi, Ordu Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.Sergide, 830 kursiyer tarafından hazırlanan ahşap boyama, rölyef, deri çanta ve cam üretimi, mum oymacılığı, dantel gibi bine yakın el sanatları ürünü bulunuyor.Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, sergiyi ziyaret ederek çalışmalar hakkında merkez ve okulun müdürü Zeki Özkan ile müdür yardımcısı Emel Şendere Gürsoy'dan bilgi aldı.Güler, sergiye ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, sergideki ürünleri çok beğendiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.Harikulade bir sergi gezdiklerini ve müthiş eserlerin bulunduğunu vurgulayan Güler, şöyle devam etti:"Sanatsal değerlerinin yanında ekonomik değerlerinin de olmasını istiyorum. Aynı zamanda bir sektör olarak da Ordu 'muza bir katkıda bulunsun istiyorum. Bunun için kendi aramızda bir değerlendirme yaptık. Uzman gözüyle değerlendirdikten sonra istihdama katkısı açısından bu alanın yepyeni bir saha olmasını istiyoruz. Zaten Ordu lu insanlarımızın sanat anlayışı yüksek standartlardadır. Burada eserlerden bunu görüyoruz.""Bizim sosyal belediyecilik yönümüzün bir üst basamağı, işin ekonomik boyutunu ele almak." ifadesini kullanan Güler, "Bu tür çalışmalarda bu konuyu daha önce de ele almıştık. Şimdi adım adım bunu uyguluyoruz. Sergideki ürünlerden çok etkilendik. Bundan sonraki adım ise buradaki eserleri Ordu dışına hatta yurt dışına kadar götürerek buranın bir çekim merkezi haline gelmesini sağlamak. Bunun için de yoğun bir çalışma içinde olacağız." diye konuştu.
Güler, Ordu 'nun bir kez daha üstünlüğünü ortaya koymuş olduğunu dile getirerek, "Biz de düşünen Ordu , üreten Ordu , yarışan Ordu ' sloganının boş kalmayacağını burada görmüş olduk. Ben bütün arkadaşlarımıza, hocalarımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Müdür Yardımcısı Sosyal Belediyecilik Yurt Dışı El Sanatları Ziyaretçiler 

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