Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
El Cezire Balkanlar'dan belgesel festivali - SARAYBOSNA

El Cezire Balkanlar'dan belgesel festivali - SARAYBOSNA



: - Basın toplantısı - El Cezire Balkanlar Müdürü Tarik Djodjic'in konuşması - Festival Direktörü Edhem Foco'nun konuşması El Cezire Balkanlar'dan belgesel festivali - Uluslararası Belgesel Festivali, 21 - 25 Eylül'de Saraybosna'da organize edilecekSARAYBOSNA (AA) - El Cezire Balkanlar tarafından Bosna Hersek 'in başkenti Saraybosna'da Uluslararası Belgesel Festivali (AJB DOC) düzenlenecek.El Cezire Balkanlar Müdürü Tarik Djodjic, 21 - 25 Eylül'de düzenlenecek festivale ilişkin düzenlenen basın toplantısında, belgesel film projelerini her zaman desteklediklerini ve bundan sonra da desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Festival Direktörü Edhem Foco da El Cezire Balkanlar'ın yayın hayatına başladığı günden beri belgesel filmlerin tanıtılmasına katkı sağladığını anımsatarak, bölgede son derece başarılı belgesel film festivalleri olduğuna işaret etti.Saraybosna'nın kayda değer bir belgesel festivaline sahip olmadığına dikkati çeken Foco, "Bizler böyle bir festivali Saraybosna'ya getirme görevini üstlendik. Bu yıl ilki düzenlenecek festivalin geleneksel bir hale geleceğini umuyoruz." diye konuştu.
El Cezire'nin Katar'da 9 film festivali olduğunu vurgulayan Edhem Foco, Saraybosna'da düzenlenecek festivalin de Avrupa'nın en önemli belgesel festivali olabileceğini söyledi.

30 ülkeden 300'ün üzerinde belgesel filmin başvurduğu festivalin yarışma bölümü için 15 film seçildi. Festivalde ayrıca, yarışma bölümü dışında da 8 belgesel film gösterilecek.Jüride ABD'den Karin Hayes, İngiltere'den İngrid Falck, Katar'dan Montaser Marai, Hırvatistan'dan Robert Tomic Zuber ve Bosna Hersek 'ten Zoran Galic'in yer alacağı festivalde, "AJB Main Award", "AJB Program Award" ve "İzleyici Ödülü" olmak üzere 3 ödül verilecek.Festival kapsamında genç yetenekler için de çeşitli atölye çalışmaları düzenlenecek.

İngiltere Basın Toplantısı Toplantı Festival Belgesel Film 

İlgili Foto Galeriler
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
G7 Liderler ZirvesiG7 Liderler Zirvesi
Deniz kıyısında vuran yanık 'deniz canavarı'Deniz kıyısında vuran yanık 'deniz canavarı'
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı