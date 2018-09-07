El Cezire Balkanlar'dan belgesel festivali - SARAYBOSNA
: - Basın toplantısı - El Cezire Balkanlar Müdürü Tarik Djodjic'in konuşması - Festival Direktörü Edhem Foco'nun konuşması El Cezire Balkanlar'dan belgesel festivali - Uluslararası Belgesel Festivali, 21 - 25 Eylül'de Saraybosna'da organize edilecekSARAYBOSNA (AA) - El Cezire Balkanlar tarafından Bosna Hersek 'in başkenti Saraybosna'da Uluslararası Belgesel Festivali (AJB DOC) düzenlenecek.El Cezire Balkanlar Müdürü Tarik Djodjic, 21 - 25 Eylül'de düzenlenecek festivale ilişkin düzenlenen basın toplantısında, belgesel film projelerini her zaman desteklediklerini ve bundan sonra da desteklemeye devam edeceklerini söyledi.
Festival Direktörü Edhem Foco da El Cezire Balkanlar'ın yayın hayatına başladığı günden beri belgesel filmlerin tanıtılmasına katkı sağladığını anımsatarak, bölgede son derece başarılı belgesel film festivalleri olduğuna işaret etti.Saraybosna'nın kayda değer bir belgesel festivaline sahip olmadığına dikkati çeken Foco, "Bizler böyle bir festivali Saraybosna'ya getirme görevini üstlendik. Bu yıl ilki düzenlenecek festivalin geleneksel bir hale geleceğini umuyoruz." diye konuştu. El Cezire'nin Katar'da 9 film festivali olduğunu vurgulayan Edhem Foco, Saraybosna'da düzenlenecek festivalin de Avrupa'nın en önemli belgesel festivali olabileceğini söyledi.
30 ülkeden 300'ün üzerinde belgesel filmin başvurduğu festivalin yarışma bölümü için 15 film seçildi. Festivalde ayrıca, yarışma bölümü dışında da 8 belgesel film gösterilecek.Jüride ABD'den Karin Hayes, İngiltere'den İngrid Falck, Katar'dan Montaser Marai, Hırvatistan'dan Robert Tomic Zuber ve Bosna Hersek 'ten Zoran Galic'in yer alacağı festivalde, "AJB Main Award", "AJB Program Award" ve "İzleyici Ödülü" olmak üzere 3 ödül verilecek.Festival kapsamında genç yetenekler için de çeşitli atölye çalışmaları düzenlenecek.