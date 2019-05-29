Ekmeğini "taş"tan çıkartıyor (2) - İSTANBUL - Afganistanlı hakkak Muhammed Hadi İhlas'ın açıklamalarıEkmeğini "taş"tan çıkartıyor - Afganistanlı hakkak Muhammed Hadi İhlas, 8 yıldır bulunduğu Türkiye'de değerli taşlar üzerine tasarımlar yaparken, aldığı siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor - Muhammed Hadi İhlas: - "Davet üzerine Türkiye'ye geldim ve Kapalıçarşı'ya yerleştim. Esnaf benimle çok ilgilendi ve bana destek oldu" - "Yurt dışından gazeteciler de benimle röportaj yaptı. Onlardan 'Buraya yerleş, sanatını burada devam ettir.' diye teklifler geldi ama ben bu sanata Türkiye'de devam etmek istiyorum"İSTANBUL (AA) - MUSA ALCAN - Afganistanlı hakkak Muhammed Hadi İhlas, değerli taşlara yaptığı tasarımları 8 yıldır Türkiye'de meraklısıyla buluşturuyor.İhlas, dedesinden öğrendiği mesleğini büyük bir aşkla sürdürürken, Kapalıçarşı esnafından gelen siparişleri yetiştirebilmek için de yoğun bir mesai harcıyor.Hat sanatı ve resim üzerine çalışan İhlas, taşların yanı sıra altın, gümüş, ahşap ve demir gibi farklı malzemeleri de işliyor.Türkiye'ye gelmeden önce 4 yıl Pakistan'da çalışan ve ailesi hala Pakistan'da bulunan İhlas, sanatını ve Türkiye'deki günlerini AA muhabirine anlattı.İhlas, Pakistan'da çalışırken yaptığı eserlerin tüccarlar tarafından Türkiye'ye getirildiğini belirterek, "Daha sonra buradan bir şirket bana davet gönderdi ve davet üzerine Türkiye'ye geldim. Buraya geldiğimde Kapalıçarşı'ya yerleştim. Esnaf benimle çok ilgilendi ve bana destek oldu." dedi. Kapalıçarşı esnafının yanı sıra yurt dışından siparişler aldığını anlatan sanatçı, bu sanatta ilerlemek için büyük projeleri olduğunu ifade etti. - "Türkiye'deki insanlar çok sanatsever"İhlas, büyük bir atölye açmak ve öğrenci yetiştirmek istediğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:"Bu sanat, devlet için de halk için de faydalı, esnaf için de büyük bir destek. Kapalıçarşı dünyanın en büyük çarşısı. Bu sanatı burada icra ederken, turistleri de cezbediyor. Bu sanatın peşinden birçok turist geldi. Yurt dışından gazeteciler de benimle röportaj yaptı. Onlardan 'Buraya yerleş, sanatını burada devam ettir.' diye teklifler geldi ama ben bu sanata Türkiye'de devam etmek istiyorum."Türkiye'deki insanların çok sanatsever olduğunun altını çizen İhlas, "Hem devlet sanatla ilgileniyor, kim sanat işi yaparsa ona destek veriyor hem de esnaf. Çok ilgi gördüğüm ve çok sanatsever olduğu için ben de burada devam etmek istiyorum." diye konuştu. İhlas, 15 yıldır bu sanatla uğraştığını belirterek kendisinden önce Türkiye'de bu sanatı yapan çok usta olmadığı değerlendirmesinde bulundu.Sanatını, Afganistan'da büyük bir usta olan ve 90 yaşında vefat eden dedesinden öğrendiğini ifade eden İhlas, dedesinin bu sanatı Müslüman ülkelerde geliştirme tavsiyesinde bulunduğunu anlattı. - Ünlü yapımlarda tasarımları yer alıyorMuhammed Hadi İhlas, büyük değerli taşlarla çalışmanın zorluklarına değinerek, "Bir kaç büyük güzel eser hediye ettim. Cumhurbaşkanı'nın, İçişleri Bakanı'nın resmini çizip hediye verdim. 'Benim elimde böyle bir sanat var, inşallah tanırsınız.' diye sanatımı gösterdim." şeklinde konuştu. Bazı taşların insana faydalı etkisi olduğunu aktaran sanatçı, "Diriliş Ertuğrul", "Fatih 1453", "Kurtlar Vadisi" gibi yapımlarda da tasarımları bulunduğunu sözlerine ekledi.
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