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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Ejder Kervansarayı ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor - IĞDIR Haberi

Ejder Kervansarayı ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor - IĞDIR Haberi

- Kervansarayın dıştan görüntüleri - İçeriden görüntüler - Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Tenlik ile röportajEjder Kervansarayı ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor - Iğdır 'da, Anadolu Selçuklu döneminde kervan yolları üzerinde yolcu, tüccar ile misafirlerin konaklama ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla inşa edilen kervansaray, mimari yapısıyla görenleri cezbediyor - Sürmeli Emiri Şerafeddin Ejder tarafından 13'üncü yüzyılda yaptırılan kervansaray, Azerbaycan, İran ve Gürcistan'dan gelen ziyaretçilerden de ilgi görüyor - İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Tenlik: - "Kervansaray, ticaretin yoğun yapıldığı bu bölgeden geçen kervanların kullanması amacıyla inşa edilmiş ve uzun yıllar bölgede hizmet vermiş. Bugün o tarihin izlerini hala taşımaktadır"IĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır 'da, Anadolu Selçuklu döneminde inşa edilen Ejder Kervansarayı, mimari yapısıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor.Kervan yolları üzerinde yolcu, tüccar ile misafirlerin konaklama ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla inşa edilen Anadolu'daki asırlık han ve kervansaraylar, tarihin izlerini taşıyor. Iğdır 'ın kuzeyinde bulunan Aras Sıra Dağları'nın eteklerindeki Ejder Kervansarayı, bölgenin önemli tarihi değerleri arasında yer alıyor.Sürmeli Emiri Şerafeddin Ejder tarafından 13'üncü yüzyılda yaptırılan kervansaray, Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra Azerbaycan, İran ve Gürcistan'dan gelen ziyaretçilerden ilgi görüyor.İnşa şekli, motifleri, taşları, kapıları ve odalarıyla dikkati çeken kervansaray, yerli ve yabancı ziyaretçilerini cezbediyor.İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Tenlik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ejder Kervansarayı'nın Doğu Anadolu Bölgesi için önemli bir tarihi değer olduğunu söyledi.

Kervansarayın Selçukluların izlerini taşıdığını ifade eden Tenlik, "Anadolu Selçuklularının son zamanlarında yaptırılan bir kervansaraydır. Bu yapı zamanla deforme olmuş, 2008'de ise Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yapılmış ve ziyarete açılmıştır. Turistler tarafından sıkça ziyaret edilmektedir, çok beğeniliyor." diye konuştu.
- Ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyorTenlik, kervansarayı ziyaret edenlerin adeta tarihi yolculuğa çıktığını belirterek, "Ziyaretçiler, bir nevi Anadolu Selçuklu Devleti zamanına gidiyor." ifadesini kullandı.Bölgenin zamanında ticaret merkezi olduğunu anlatan Tenlik, şunları kaydetti:"Kervansaray, ticaretin yoğun yapıldığı bu bölgeden geçen kervanların kullanması amacıyla inşa edilmiş ve uzun yıllar bölgede hizmet vermiş. Bugün o tarihin izlerini hala taşımaktadır. Bölgede en fazla bilinen tarihi eserler arasında yer alır. Biz de kurum olarak bu tarihi değerin daha fazla bilinmesi için çalışmalar yürütüyoruz."

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