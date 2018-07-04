'Edebiyat şehri' kaleleriyle anılacak - KAHRAMANMARAŞ İzle
"Edebiyat şehri" kaleleriyle anılacak - KAHRAMANMARAŞ - Time lapse Kahramanmaraş detayı - Drone destekli Kahramanmaraş 'ta restoresi yapılacak kaleler - İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçüdağlı ile röportaj"Edebiyat şehri" kaleleriyle anılacak - Türk edebiyatına damga vuran "Yedi Güzel Adam"ın şehri Kahramanmaraş , doğal güzelliklerinin yanı sıra onlarca tarihi kalesiyle turizm pastasından daha fazla pay almak istiyor - Kentteki 32 kaleden 5'inin restorasyon çalışmalarının ardından turizme açılması planlanıyor - İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı:"Gizemli ve güzel hikayeleriyle Kahramanmaraş kalelerinin, turizm camiasının dikkatini çekeceğini düşünüyorum"KAHRAMANMARAŞ (AA) - İSMAİL HAKKI DEMİR - Türk edebiyatına damga vuran "Yedi Güzel Adam"ın şehri Kahramanmaraş , doğal güzelliklerinin yanı sıra onlarca tarihi kalesiyle turizmin önde gelen kentleri arasında yer almayı amaçlıyor.Eski çağlarda Suriye ve Mezopotamya'yı Kapodokya ile Anadolu'ya bağlayan önemli kervan yollarının kavşağında bulunan Kahramanmaraş , Hititler, Asurlar, Persler, Makedonyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Dulkadiroğulları, Osmanlı İmparatorluğu gibi uygarlıkların kültürel zenginliğini günümüze kadar taşımış bir kent olarak öne çıkıyor.Nüfus yoğunluğu yüksek olan Akdeniz Bölgesi illerinden Kahramanmaraş , sanayisi, tarımsal üretimi ve reel sektör yatırımıyla Anadolu'nun önemli şehirlerinden biri olarak gösteriliyor.Geçmişin izlerini taşıyan tarihi ve doğal güzellikleriyle de dikkati çeken kent, 600'ü endemik olmak üzere 3 bine yakın bitki çeşidi, Başkonuş, Yavşan, Uludaz gibi yaylalarıyla turistlerin tercihi oluyor.Anadolu'nun saklı cennetlerinden biri olarak kaleleriyle de ön plana çıkan kentte, büyük bölümü Andırın ilçesinde olmak üzere 32 kale bulunuyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Restorasyon Dairesi Başkanlığınca restore ettirilecek Andırın ilçesindeki Azgıt ve Meryem Çil (Geben) Kalesi, Haştırın Gözetleme Kulesi ile Afşin ilçesindeki Hurman Kalesi'nin turizme ivme kazandırması hedefleniyor.Çeşitli kaynaklarda Roma dönemi öncesinde inşa edildiği belirtilen Andırın ve Afşin ilçelerindeki kaleler, hem tarihi ipek yolu üzerinde yer almaları sebebiyle hem de hikayeleriyle merak uyandırıyor.Bin yıllık geçmişe sahip, adını kale komutanlarının çocuklarının aşklarından alan Meryem Çil (Geben) Kalesi, zamana karşı direnci kadar, asırlardır süregelen "aşk" efsanesiyle de dikkati çekiyor.Kayseri - Afşin arasındaki tarihi kervan güzergahı üzerinde yer alan Hurman Kalesi ise ticaret yolu üzerinde olması ve tüccarların sık uğradığı yerlerden biri olarak öne çıkıyor.İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş 'ın kültür değerlerinden birinin de kentin kaleleri olduğunu söyledi.
Kahramanmaraş 'ta 32 kale bulunduğunu, bunlardan 27'sinin Andırın ilçesi sınırlarında olduğunu dile getiren Küçükdağlı, 5 kalede restorasyon çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
- "Özel bir hikayesinin olduğu anlaşılıyor" Kahramanmaraş Kalesi'nin surlarında da detaylı restorasyon gerçekleştirildiğini dile getiren Küçükdağlı, şunları kaydetti:"Andırın'daki Azgıt Kalesi ve Meryem Çil Kalesi, Haştırın Gözetleme Kulesi'nin bakanlığımızca proje ihaleleri gerçekleştirildi. Şu anda projeleri hazırlanıyor. Yakın zamanda restorasyon çalışmalarına başlayacağız. Aynı anda Afşin ilçemizde bulunan Hurman Kalesi'nin de proje çalışması biter bitmez restorasyonuna başlanacak. Meryem Çil Kalesi'nin fiziki yapısını gördüğünüzde özel bir hikayesinin olduğu anlaşılıyor. Zaten Kahramanmaraş 'taki kalelerin özelliği yaşayan kaleler olmasıdır. 5 kalemizin restorasyonu devam ederken, diğer kalelerimiz de programa alınarak projelendirilmesi yapılacak."Küçükdağlı, kalelerin, Kahramanmaraş 'ın hem kent hem bölge hem de ülke turizmi açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Gizemli ve güzel hikayeleriyle Kahramanmaraş kalelerinin turizm camiasının dikkatini çekeceğini düşünüyorum." diye konuştu.