Düzce Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı - DÜZCE Haberi
- Mezuniyet töreninden detaylar Düzce Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanıDÜZCE (AA) - Düzce Üniversitesi'nden (DÜ) 2018 - 2019 eğitim - öğretim yılında mezun olan öğrenciler, mezuniyet heyecanı yaşadı.Üniversite stadında düzenlenen törende, ilk olarak ailelerini selamlayarak katılımcılara gurur yaşattı.Dereceye giren öğrencilere belgeleri verilirken DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, yaptığı açıklamada, öğrencilerin mezuniyetinin aileler için hayırlı olmasını diledi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım