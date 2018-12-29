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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Düzce Kabağı Lezzet Şenliği - DÜZCE

Düzce Kabağı Lezzet Şenliği - DÜZCE

- Şenlikten detaylar - Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar'ın konuşması Düzce Kabağı Lezzet Şenliği - Bu yıl ilk kez düzenlenen şenlikte, vatandaşlara 3 ton bal kabağı ikram edildiDÜZCE (AA) - Bu yıl ilk kez düzenlenen Düzce Kabağı Lezzet Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Düzce Valiliği, Belediyesi, Üniversitesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliği ile organize edilen şenlik Cedidiye Meydanı'nda başladı.
Kabak oymacılığıyla yapılan çeşitli figürlerin sergilendiği etkinlikte güzel görüntüler oluştu. Alanda kurulan stantlarda vatandaşlara, bal kabağı tatlısı ve kabak gözlemesinin yanı sıra yaklaşık 100 çeşit yemek ikram edildi.Bu yıl ilk kez düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan etkinlikte 3 ton kabak dağıtıldı. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şenliğin kapsamını genişleterek devam ettirmeyi istediklerini söyledi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi teklifinin ardından etkinliğin hayata geçirildiğini anlatan Cebar, " Düzce bal kabağını ve kabaktan yapılabilen yemekleri, tatlıları tanıtmak istedik. Oldukça renkli görüntülere sahne oldu. İlgiden çok memnunuz." diye konuştu.

Gözleme Muhabir 

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