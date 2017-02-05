Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Şubat 2017 Pazar günü yayınlandı
Düzce’den Almanya’ya kartal otomobil ile giden iki arkadaş büyük ilgi gördü Haberi

Düzce’den Almanya’ya kartal otomobil ile giden iki arkadaş büyük ilgi gördü Haberi

Düzce'de oturan ve uzun süre Almanya'da kalan 58 yaşındaki Nail Arslan, çocukluk arkadaşı Sefer Dinar ve kurt köpeği ile Almanya'daki akrabalarının yanına gitmeye karar verdi. Haftalar öncesinden 95 model Kartal marka aracının bakımını yaptıran Arslan, hazırlıkların tamamlanmasının ardından yola çıktı. Almanya'daki akrabalarına Düzce'den mısır ekmeği, kara lahana, palamut, hamsi, kabak, elma, armut gibi gıda maddeleri götüren iki kafadar, yaklaşık 3 günlük yolculuğun ardından Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya üzerinden Almanya'ya ulaştı. 95 model aracıyla Almanya'ya giriş yapan iki arkadaş, burada yaşayan Türklerin ve Almanların ilgi odağı oldu.

Romanya Almanya Bulgaristan Avusturya Macaristan 

İlgili Foto Galeriler
Akdenizde Heyecanlandıran TatbikatAkdenizde Heyecanlandıran Tatbikat
Galatasaray - Atletico Madrid MaçıGalatasaray - Atletico Madrid Maçı
Liverpool'un Yıldızı Emre Can Köy Kahvesinde!Liverpool'un Yıldızı Emre Can Köy Kahvesinde!
Almanya-Fransa Maçına Damga Vuran KarelerAlmanya-Fransa Maçına Damga Vuran Kareler
Komandolar Nefes KestiKomandolar Nefes Kesti
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı