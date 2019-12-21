Düzce’de sis, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü İzle

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( DÜZCE ) DÜZCE



- Düzce'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis şehir merkezi, D-100 Kara yolu Düzce kesimi ve TEM Otoyolunda görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesine neden oldu. Düzce’de sis nedeniyle göz gözü görmüyor. Kent merkezini etkisi altına alan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Şehir merkezinde trafikte sis nedeniyle sürücüler, zorlukla ilerleyebildi. D-100 Kara yolu Düzce kesiminde yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı. Yetkililer, yoğun sis nedeniyle sürücülerin farlarını yakmalarını ve trafik işaret ve işaretçilerine uyarak seyretmeleri yönünde uyarılarda bulundular.



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