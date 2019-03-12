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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Duygulandıran İstiklal Marşı filmi - ANKARA

Duygulandıran İstiklal Marşı filmi - ANKARA

- Duygulandıran İstiklal Marşı filmi - Hazırlanan klipten görüntüDuygulandıran İstiklal Marşı filmiİstiklal Marşı’nın TBMM tarafından kabulünün 98. yıldönümü dolayısıyla imam hatip lisesi öğrencilerinin hazırladığı İstiklal Marşı filmi izleyenleri duygulandırdı. Ankara Gölbaşı Milli İrade Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Asuman Yüksel ve öğrenciler tarafından hazırlanan filmde, öğrenciler ve Gölbaşı halkı İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını tek tek okudu.Filmin sonunda ise imam hatip lisesi öğrencilerinin yaptığı ay - yıldız figürü ve Gölbaşı Polis Özel Harekat Merkezindeki polislerin görüntüleri duygulandırdı.İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılıANKARA (AA) - İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Gölbaşı'nda program düzenlendi.
Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Kuyucu ile davetliler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, oratoryo seslendirildi.İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un hayatıyla ilgili sunumun ardından, İstiklal Marşı’nın kabulünü anlatan video gösterimi yapıldı. Daha sonra öğrenciler arasında düzenlenen "İstiklâl Marşı’nı En Güzel Okuma" yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildiProgramı düzenleyen Milli İrade Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Asuman Yüksel tarafından Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan'a Hattat Nihat Kağnıcı'nın kaleminden Osmanlıca İstiklal Marşı’nın ilk dörtlüğünün yazılı olduğu tablo hediye edildi.Kaymakam Bilgihan, programda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Duygulu anlar yaşadık. Ülkemizi, milletimizi sevecek o kadar çok nedenimiz var ki, gençlerimizin bu nedenleri çok iyi bilmeleri ve kendini geliştirmelerini, ülkesine ve dünyaya iyi birer insan olmaları için çalışmalarını istiyorum." dedi.
Programın ardından topluca fotoğraf çektirildi.

Yarış Polis İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Öğrenciler 

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