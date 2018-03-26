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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Duvardaki tele takılan kırlangıcı itfaiye kurtardı Haberi

Duvardaki tele takılan kırlangıcı itfaiye kurtardı Haberi

-itfaiye kamarası-

Irak Trol 

-Duvarda çırpınan kuştan detaylar
-İtfaiye ekibinin merdivenle kuşa ulaşması
-Kuşun indirilmesi
-Kuşun itfaiye ekibi tarafından kontrol edilmesi
-Kuşun serbest bırakılması

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bir binanın duvarındaki tele takılan kırlangıcın imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Dulkadiroğlu İlçesi Namık Kemal Mahallesinde bir binanın duvarında çırpınan kırlangıcı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen merdivenle kırlangıcın yanına çıktı. Kırlangıcın zarar görmemesi için titizlikle davranan itfaiye ekipleri, saatlerdir duvarda asılı kalan kuşu sıkıştığı yerden çıkardı. Bitkin düşen kırlangıcın yara almadığını fark eden itfaiye ekibi, kuşu serbest bıraktı.
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