Dünyanın en yaşlı ağacını dünyaya tanıttılar

-Havadan ve ormandan detaylar

-Tescilleme çalışması

-Ağaçla ilgili yazılı bilgiler aktarılması



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Orman Genel Müdürlüğü, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 4 bin 114 yaşındaki dünyanın en yaşlı porsuk ağacının tanıtım videosunu hazırladı. Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde bulunan Tabiat Anıtı'ndaki dünyanın en yaşlı porsuk ağacının tanıtımı yapıldı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan videoda ağacın tarihi ve yaşı gibi detaylar aktarıldı. Porsuk ağacını tescilleyen Dr. Murat Yıldız ve Dr. Ercan Oktan'ın da yer aldığı tanıtım videosunda ağacın bilgileri de yer aldı. Video, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

