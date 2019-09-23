Dünyanın en eski göletlerinden Turna'da köylüler hayvan otlatmaya başladı

-Gölün kuruyan bölgesinden görüntü

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( VAN - ÖZEL) VAN



- Urartu Kralı II. Rusa tarafından yaptırılan ve dünyanın en eski göletlerinden olan 2 bin 545 rakımlı Turna (Keşiş) Gölü, bu yıl etkili olan sıcak hava ve kuraklık sebebiyle büyük bir kısmı kurudu. Urartu Kralı II. Rusa tarafından 2 bin 800 yıl önce küçük bir akarsu vadisinin önünün kapatılmasıyla meydana getirilen suni bir göl olan Turna Gölü de kurak geçen yaz aylarından nasibini aldı. Van'ın Gürpınar ilçesinde yer alan Turna Gölü, çok sayıda su kuşunun üreme ve yaşama alanını oluşturuyor. Bu yıl yaz mevsiminde Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası, son yıllarda Van Gölü Havzası’nda da kendisini gösterdi. Van il merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan göl, yağış olmaması ve yaz aylarında yanlış sulama yöntemleri nedeniyle kuruma noktasına geldi. Suların büyük bir bölümünün çekildiği ve içerisindeki canlıların yok olduğu göl, bölgede besicilik yapan kimi vatandaşı sevindirirken, kimi vatandaşı da endişelendiriyor. Suların çekilmesiyle ortaya çıkan ıslak çayırlardan dolayı bölgeye gelen besiciler, hayvanlarını taze otla besleme fırsatı buldu. Çekilen gölde ortaya çıkan taze otlardan dolayı hayvanlarını otlatmaya getiren Maşuk Serindere isimli vatandaş, köylerinde ot olmadığından dolayı koyunlarını Turna Gölü bölgesine getirdiğini söyledi.



Gölün sıcak havalardan dolayı kuruduğunu ifade eden Serindere, gölün çekilmesinin işlerine geldiğini dile getirdi. Öte yandan, göç dönemlerinde sürüler halinde çok sayıda kuşa ev sahipliği yapan Turna Gölü’nde balık türleri arasında sazan ve aynalı sazan yaşıyor. (YLM-MSA-Y)

