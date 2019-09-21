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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Dünya Temizlik Günü'nde caddeleri karış karış temizlediler Haberi

Dünya Temizlik Günü'nde caddeleri karış karış temizlediler Haberi

Dünya temizlik günü

Güzergah Farkındalık Öğrenciler 

-Üniversite öğrencileri ile röportajlar
-Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Tanrıkulu'nın açıklaması
-Çöp temizliği çalışmaları

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de, 21 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında, üniversite öğrencileri, kentin sokak ve caddelerini karış karış temizledi. Edirne Saraçlar Caddesi Atatürk Anıtı önünde toplanan üniversite öğrencilerine, Edirne Belediyesi başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de eşlik etti. Sarı eldivenlerini giyen katılımcılar, kentin en işlek caddesi olan Saraçları karış karış gezerek, temizlik yaptı. Edirne’de, 21 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında, üniversite öğrencileri, kentin sokak ve caddelerini karış karış temizledi. Edirne’de, temizlik günü kapsamında bir farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren üniversite öğrencileri, sembolik olarak da olsa gün boyu belirledikleri güzergahlarda çöp temizliği çalışmasını yapacaklarını belirtti.
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu da hem başkan yardımcıları hem de meclis üyeleri olarak 21 Eylül Dünya Temizlik günü etkinliklerinde üniversite öğrencilerinin yanında olduklarını belirterek, Edirneli vatandaşları da çöp konusunda duyarlı ve hassas olmaya davet etti.
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