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06 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Dünya Motokros Şampiyonası - Fedon konseri - AFYONKARAHİSAR

Dünya Motokros Şampiyonası - Fedon konseri - AFYONKARAHİSAR

- Konserin yapıldığı alan - Konsere katılanların güvenlik kontrolünden geçmeleri - Fedon'un şarkılarını seslendirmesi - Şarkılara eşlik eden seyircilerDünya Motokros Şampiyonası - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. ayak yarışlarının düzenlendiği Afyonkarahisar 'da sanatçı Fedon, hayranlarıyla buluştuAFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. ayak yarışlarının düzenlendiği Afyonkarahisar 'da sanatçı Fedon, hayranlarıyla buluştu.Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) ev sahipliğinde Afyon Motor Sporları Merkezi'nde şampiyonanın yapılan açılış seremonisinin ardından sanatçı Fedon, motosiklet tutkunlarına konser verdi.Fedon'un bazı şarkılarına izleyiciler de eşlik etti.Yarın antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacak Dünya Motokros Şampiyonası, 57 televizyon kuruluşu tarafından 7 kıtada, 176 ülkede canlı yayınlanacak.

Televizyon Canlı Yayın Güvenlik Kontrolü Karahisar Şampiyon 

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