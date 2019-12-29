Duman Almanya'da konser verdi - KÖLN

- Konserden görüntüDuman Almanya 'da konser verdiKÖLN (AA) - Rock müziği grubu Duman, Almanya 'nın Köln kentinde konser verdi.Tanzbrunnen Köln'de sahne alan grubun konserine hayranları yoğun ilgi gösterdi.Duman'ı izlemeye gelen müzikseverler, zaman zaman şarkılara eşlik etti.Yaklaşık iki saat süren konser sonunda grup salonu dolduranlardan büyük alkış aldı.
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