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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Düğün öncesi oy kullandılar - DÜZCE

Düğün öncesi oy kullandılar - DÜZCE

- Genel detaylarDüğün öncesi oy kullandılarDÜZCE (AA) - Düzce 'de bugün dünyaevine girecek çift, düğün öncesi Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi için sandık başına gitti.Cumayeri ilçesinde bugün düğünleri yapılacak olan 28 yaşındaki Musa Aydın ve 26 yaşındaki Aynur Coşkun, gelinlik ve damatlıkla sandık başına geldi.Gelin arabasıyla okul girişine gelen gelin ve damat burada alkışlarla karşılandı.Kayıtlı olduğu "1001" numaralı sandığa gelen damat Musa Aydın, oyunu kullanarak Aynur Coşkun ile oy zarfını sandığa attı.Gelin - damat, yine alkışlar eşliğinde okuldan uğurlandı.Aydın, yaptığı açıklamada, en mutlu günlerinde vatandaşlık görevlerini yerine getirmek üzere sandık başına gittiklerini söyledi.

Düğün ve seçim heyecanını bir arada yaşadıklarını aktaran Aydın, şöyle konuştu:"Yeni bir döneme girdik, bugün de ülke olarak yeni bir sisteme gidiyoruz. Biz de düğün öncesinde gelip tercihimizi kullandık. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik, üzerimize düşeni yaptık. Temennimiz en iyisinin olması, ona göre seçim yaptık, artık önümüze bakacağız."Aydın, seçimin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi. - Kedisiyle oy kullandıAziziye Mahallesi'nde oturan 26 yaşındaki Pınar Aydın, evinde beslediği kedisiyle Aziziye İlkokulu'nda oy kullandı.Oyunu kullanan Aydın, kedisi "Peluş" ile "1033" numaralı sandık önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.Aydın, kedisiyle oy kullanmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bu ülkede sadece insanların değil, hayvanların da haklı olabileceği, hayvan haklarını koruyan bir yönetim olsun istiyoruz. O yüzden Peluş kızımla birlikte oy kullanmaya geldim. Vatana, millete hayırlı olur inşallah." dedi.
Bu arada, engelli 61 yaşındaki Fehime Atabey de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün özel aracı ile Uzunmustafa İlkokulu'nda oy kullandı.Atabey, görevli memurla "1024" numaralı sandığın başına gelerek oy verdi.Verilen hizmet için tüm personele teşekkür eden Atabey, şunları söyledi:"Arkadaşlar beni gelip evden aldılar, oy atacağım okula getirdiler. Çok rahat oldu, oyumu da kullandım. Vatana millete hayırlı olsun. Çok mutlu oldum."

Hayvan Hakları Vatandaşlık Hatıra Fotoğrafı Kışla Hayvan 

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