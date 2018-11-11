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11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Dr. Şaban Kızıldağ AA Yayınları standını ziyaret etti - İSTANBUL

Dr. Şaban Kızıldağ AA Yayınları standını ziyaret etti - İSTANBUL

- Genel ve detay görüntüler - Eğitimci, yazar ve iletişim uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ ile röportajDr. Şaban Kızıldağ AA Yayınları standını ziyaret ettiİSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Şaban Kızıldağ, "37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı"nda AA Yayınları standını ziyaret etti."Hayatı Edebiyatla Kuşatmak" ana temalı fuarın Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı (AA) da farklı türdeki özgün kitaplarını kitapseverlerle buluşturuyor.Fuarda, 3 numaralı salonda AA Yayınları standını ziyaret eden Kızıldağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ajansın Türkiye Cumhuriyeti tarihinin eski ve önemli kurumlarından biri olduğunu hatırlattı.Kızıldağ, AA'nın aynı zamanda bir ülkenin sesi olduğunu ve kamu diplomasisi açısından da çok önemli bir görev üstlendiğini belirterek, şunları kaydetti:"Böyle bir kurumun yönetim kurulu üyesi olmaktan büyük onur duyuyorum. Anadolu Ajansı'nın yayınladığı kitaplar da özellikle iletişim alanında hizmet veren, Türkiye'yi ve dünyayı doğru okumak isteyen, gerçek bilgilere ulaşmak isteyenler için önemli yayınlar sunuyor. Bu açıdan ajansın haber verme dışında, bilgiyle insanı buluşturma noktasında örnek bir zemin oluşturduğunu düşünüyorum."

İletişim Muhabir 

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