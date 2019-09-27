Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Down sendromlu Yusuf'a sürpriz doğum günü - KİLİS

Down sendromlu Yusuf'a sürpriz doğum günü - KİLİS

- Down sendromlu Yusuf'a sürpriz doğum günü - Down sendromlu Yusuf'un gelişi - Doğum günü etkinliğinden detaylar - Yusuf'un pastayı kesmesi - Gıda Bankası çalışanı Burcu Gülocak'ın konuşması - Yusuf'a oyuncaklar verilmesi - Yusuf’un annesi Gülendam Bozkır'ın konuşması - Beyaz güvercinlerin gökyüzüne bırakılmasıDown sendromlu Yusuf'a sürpriz doğum günü - Kilis ’te down sendromlu Yusuf Bozkır için belediye personeli sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendiKİLİS (AA) - Kilis 'te yaşayan 4 yaşındaki down sendromlu Yusuf Bozkır'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Kilis Belediyesi tarafından Gıda Bankası Konferans Salonunda düzenlenen kutlamaya annesinin kucağında gelen Yusuf, oyuncaklar ve balonlarla karşılandı.Yakınlarının duygusal anlar yaşadığı etkinlikte, küçük Yusuf, kendisi için hazırlanan doğum günü pastası keserek mumları üfledi. Sosyal medya üzerinden yapılan davet sonucu gelen çok sayıda misafir, Yusuf'a çeşitli hediyeler verdi.Gıda Bankası çalışanı Burcu Gülocak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yusuf'un annesinin yardım talebi için geldiği sırada oğlunun doğum günü olduğunu öğrendiklerini ve böyle bir organizasyon yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanyaya başta kentteki esnaflar olmak üzere, halkın yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Gülocak, şunları kaydetti:"Gıda Bankası olarak down sendomlu çocuklarımız için farkındalık yaratmak adına Yusuf'a doğum günü organizasyonu yaptık. Çünkü Yusuf'un daha önce hiç doğum günü olmamış ve bu heyecanı hiç yaşamamış bu yüzden unutamayacağı bir gün yaşatmak istedik. Bu konuda sosyal medyadan duyuru yaptıktan sonra Kilis halkımız ve esnaflarımız konuya çok önem verdi. Kilis Belediyesi Meslek Edindirme ve Zenginleştirme merkezlerimiz ile Genç Kızılay Topluluğu gibi birçok sivil toplum kuruluşu bize destek oldu."Yusuf’un annesi Gülendam Bozkır da yardım talebi için geldikleri sırada çalışanların kendileriyle çok yakından ilgilendiğini ve Yusuf'a doğum günü hazırlamaya karar verdiklerini belirterek emeği geçen herkese teşekkür ettiğini dile getirdi.Konuşmaların ardından Yusuf ve misafirleri gökyüzüne beyaz güvercin bıraktı.Kutlamaya Yusuf'un yakınlarının yanı sıra belediye personeli katıldı.

Sivil Toplum Kuruluşu Doğum Günü Doğum Günü Pastası Farkındalık Yaratma Yardım Talebi 

İlgili Foto Galeriler
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
Apollon Smintheus Tapınağında Bizans Hazinesi BulunduApollon Smintheus Tapınağında Bizans Hazinesi Bulundu
10 Aylık Meganın Fiyatı Dudak Uçuklatıyor10 Aylık Meganın Fiyatı Dudak Uçuklatıyor
12 Bin Yaşındaki Kelebek Görüntülendi12 Bin Yaşındaki Kelebek Görüntülendi
Hamile Kadına Dehşeti Yaşatan İki Kardeşin Dükkanlarının Tabelaları DeğiştiHamile Kadına Dehşeti Yaşatan İki Kardeşin Dükkanlarının Tabelaları Değişti
Neslican Tay Son Yolculuğuna UğurlandıNeslican Tay Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı