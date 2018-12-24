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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Down sendromlu gençler, yöresel kıyafetlerle kafeyi 'renklendirdi' - GAZİANTEP

Down sendromlu gençler, yöresel kıyafetlerle kafeyi 'renklendirdi' - GAZİANTEP

Down sendromlu gençler, yöresel kıyafetlerle kafeyi "renklendirdi" - GAZİANTEP - Mutlu Kafe'den görüntüler - Down sendromlu çalışanlardan detaylar - Down sendromlu gençlerin oynaması - İşaret diliyle İstiklal Marşı okunması - Müşterilerin açıklamalarıDown sendromlu gençler, yöresel kıyafetlerle kafeyi "renklendirdi" - Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Mutlu Kafe'de çalışan down sendromlu gençler, Gaziantep 'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla askeri ve yöresel kıyafetler giyerek, müşterilere sıcak bir ortam sundular - Müşterilerden Eda Şimşek: - "Burada çalışan çocukların sıcaklıkları, onların verdiği huzur inanılmaz güzel. Bugün de ayrıca eğlenceliydi. Askeri ve yöresel kıyafetler giyen her biri çok tatlı olmuşlar"GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Mutlu Kafe'nin down sendromlu çalışanları, Gaziantep 'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla askeri ve yöresel kıyafetler giyerek, müşterilere sıcak bir ortam sundular.Mutlu Kafe'de Gaziantep 'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı. Kafede çalışan down sendromlu 8 gencin askeri ve yöresel kıyafetle sunum yaptığı kafede, kente özgü türküler seslendirildi.Down sendromlu gençlerin işaret diliyle İstiklal Marşı okuduğu kafede, müşteriler de ayağa kalkarak onlara eşlik etti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mutlu Kafe'de yine mutlu bir gün geçirildiğini söyledi.

Kafede çalışan down sendromlu gençlerin sosyalleşerek hayata katıldıklarını ifade eden Çelebi, "Vatandaşlarımız, Gaziantep 'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla sıcak bir ortamda vakit geçirdiler. Bu kafe, down sendromlu gençlerimize, çocuklarımıza fırsat verilirse neleri başarabileceklerinin en güzel örneği. Hem onlar mutlu bir gün geçirdiler hem de müşterilere özel bir gün yaşattılar. Ayrıca gençlerimiz, giydikleri kıyafetle, bugüne ışık tutan atalarına minnetlerini sundular." diye konuştu.
Müşterilerden Eda Şimşek, bu kafeye gelince çok keyif aldığını belirterek, "Burada çalışan çocukların sıcaklıkları,onların verdiği huzur inanılmaz güzel. Bugün de ayrıca eğlenceliydi. Askeri ve yöresel kıyafetler giyerek her biri çok tatlı olmuş. Bu keyifli ortamı hazırlayanlara teşekkürler." ifadelerini kullandı.Müşterilerden Yalçın Girişken de Mutlu Kafe'nin down sendromlu çocukların sosyalleşmesi açısından mükemmel bir imkan olduğunu belirterek, özellikle de Gaziantep 'in kurtuluş yıl dönümünü nedeniyle giydikleri kıyafetlerle çok güzel olduklarını kaydetti.

İşaret Dili Düşman İşgali Yöresel Kıyafet Çalışan Çocuklar Muhabir 

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