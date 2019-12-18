Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Down sendromlu Emre'nin hayalini Başkan Köse gerçekleştirdi - KARABÜK

Down sendromlu Emre'nin hayalini Başkan Köse gerçekleştirdi - KARABÜK

- Down sendromlu Emre Eruğurlu'nun bulaşık yıkaması - Eruğurlu'nun çay vermesi - Eruğurlu'nun çalışması - Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin ve Eruğurlu'nun açıklamaları KARABÜK (AA) - Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan down sendromlu Emre Eruğurlu'nun çalışma hayalini, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse gerçekleştirdi.Çocukluğundan beri çalışmak isteyen 20 yaşındaki Eruğurlu, belediye halk masasında ve başkanlık özel kaleminde işe başladı.
Başkan Köse, yaptığı açıklamada, Emre'yi işe almasının kendisinin en çok mutlu olduğu sosyal sorumluluk projelerinden biri olduğunu söyledi.

Emre'nin işe bugün geldiğini belirten Köse, "Ortamı tanıyor. Emre, down sendromlu özel çocuklarımızdan biri. Hem çok becerikli hem de çok güler yüzlü. Bir de yemek yapmayı çok seviyor." dedi.
Köse, kendilerinin başkanlık katında hem halk masasında çalışması için hem de çay servisi için Emre'den yardım istediklerini ifade ederek, "Emre de bizi kırmadı. Haftanın belli günlerinde bizimle olacak. Biz bundan sonra onu bırakmayacağız. Ben Emre'yi görünce moralim bozuk olsa bile yüzümde güller açıyor." diye konuştu.
Emre Eruğurlu da kendisinin bugün çay ve yemek yaptığını, belediyede çalışmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Irak Sosyal Sorumluluk 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı