Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Dövme sanatçıları ve meraklıları Chicago'da buluştu

Dövme sanatçıları ve meraklıları Chicago'da buluştu

- Kongre alanından görüntü, - Dövme yaptıranlar - İlginç dövmeli katılımcılar - Dövme sanatçıları - Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Chicago Dövme Sanatları Kongresi'ne dünyaca ünlü yaklaşık 800 dövme sanatçısı katılıyor - Etkinliklerin açılış gününde dövme meraklıları yoğun ilgi nedeniyle uzun süre kuyrukta beklemek zorunda kaldıCHICAGO (AA) - ABD'de başlayan "9. Chicago Dövme Sanatları Kongresi" dünyaca ünlü dövme sanatçıları ile meraklılarını buluşturdu.Rosemont bölgesindeki Donald E. Stephens Kongre Merkezi'nde başlayan etkinliğe dünyanın farklı bölgelerinden yaklaşık 800 dövme sanatçısı katılıyor.Renkli görüntülere sahne olan kongre hafta içine rastlayan ilk gününde Amerikalılardan yoğun ilgi gördü.Biletlerin 20 dolardan başladığı organizasyona katılmak isteyen meraklılar uzun süre kuyrukta beklemek zorunda kaldı.Dövmelerin yanı sıra satışa sunulan aksesuarlar ve şovların da ilgi gördüğü kongre üç gün sürecek.

Dövme Yan Etki Dolar Gesi 

İlgili Foto Galeriler
Savaş Uçaklarından Sonra Otomobil Tamir EdiyorSavaş Uçaklarından Sonra Otomobil Tamir Ediyor
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Güneşin Suya Kavuştuğu O AnGüneşin Suya Kavuştuğu O An
İstanbul'da Sisİstanbul'da Sis
Kayseri’deki Lahit Açıldı: Aile Mezarı ÇıktıKayseri’deki Lahit Açıldı: Aile Mezarı Çıktı
Muğla'da Gökova Körfezi'nin rengi değiştiMuğla'da Gökova Körfezi'nin rengi değişti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı