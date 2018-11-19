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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Donmak üzere olan iki at kurtarıldı - RİZE

Donmak üzere olan iki at kurtarıldı - RİZE

- Kurtarılan atların görüntüsüDonmak üzere olan iki at kurtarıldı - Kaçkar Dağları Milli Parkında kaybolan iki at, bölgede arazi taraması yapan Kaçkar Dağları Milli Park Müdürlüğü av koruma ve kontrol ekibi tarafından donmak üzereyken kurtarıldıRİZE (AA) - Rize 'de, Kaçkar Dağları Milli Park Müdürlüğü av koruma ve kontrol ekibi, milli park içerisinde kaybolan iki atı donmak üzereyken kurtardı.Alınan bilgiye göre, yaylalardaki kaçak avlanma ve yapılaşmaya karşı arazi çalışması yapan av koruma ve kontrol ekibi, Elevit Yaylası'nın üst kesimlerinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan iki at tespit etti.Donmak üzere olan atlar, bir süre ısıtıldıktan ve yem verildikten sonra güvenli bölgeye götürüldü. Yapılan araştırma sonucu atların, bölgedeki bir çobana ait olduğu belirlendi.Atları aradığını belirten çoban, görevlilere teşekkür etti.

Güvenli Bölge Kaçak Kar Yağışı Trol 

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