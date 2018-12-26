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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Domaniç’te kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

Domaniç’te kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

Domaniç Kocayayla Mevki kar görüntüleri

( KÜTAHYA )- Polis, kayan aracı kurtarmaya giderken yolda kaldı KÜTAHYA

Kar Kalınlığı Kar Yağışı 


- Kütahya'nın Domaniç ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Yolda kalan araçlara Bölge Trafik ekipleri, Karayolları ekipleri ve vatandaşların yardımı ile çekiliyor. Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.(TY-EFE)
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