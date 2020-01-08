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08 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Domaniç’te kar 1 metre 30 santimetreye ulaştı

Domaniç’te kar 1 metre 30 santimetreye ulaştı

kar yağışından görüntüler

Kar Kalınlığı Ağır Vasıta Kar Yağışı 

-temizleme çalışmalarından görüntüler
-detaylar

( KÜTAHYA )- Kocayayla geçidinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor- Kolluk kuvvetleri ağır vasıtalı zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor KÜTAHYA

- Kütahya'nın Domaniç ilçesi Kocayayla geçidinde kar yağışı 1 metre 30 santimetreye ulaştı. Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Kocayayla mevkii yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metre 30 santimetreye ulaşırken, Karayolları ekipleri greyderler, kar küreme araçları ve rotatif ile yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, kolluk kuvvetleri tarafından ağır vasıtalı ve zincirsiz olan araçların geçişine izin verilmiyor.
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