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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
'Dolunay'lı tepeler motosiklet tutkunlarını ağırladı - VAN

'Dolunay'lı tepeler motosiklet tutkunlarını ağırladı - VAN

"Dolunay"lı tepeler motosiklet tutkunlarını ağırladı - VAN

: - Motosikletli gençlerin dolunay ışığında fotoğraf çekmesi - Dolunay ile Jüpiter'in aynı kadrajda olması - Dolunayın bulutların arasından geçmesiVAN (AA) - Van 'da motosiklet tutkunu bazı gençler, şehrin ışıklarından ve gürültüsünden uzak, Gevaş ilçesindeki tepelerde dolunay eşliğinde motosiklet sürdü. Dolunay ışığında motosiklet sürmenin keyfini yaşayan gençler, bu anları çektikleri fotoğraflarla da ölümsüzleştirdi. Ayrıca dolunay ile Jüpiter'in aynı kadrajda buluşması Van semalarından gözlemlendi.

Ölümsüz 

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