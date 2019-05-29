Dokumacı kuşlar mühendis gibi yuva yapıyor - ADDİS ABABA Haberi
- Dokumacı kuşların yuva yaptığı ağaç - Dokumacı kuşların yuvalarını örmesi - Kuşların çıkardığı sesler - Kuşların yerde ot toplaması - Ağaç dallarındaki dokumacı kuşlarDokumacı kuşları "mühendis" gibi yuva yapıyor - Afrika’nın en sıcak bölgelerinden Etiyopya 'nın Afar eyaletinde ağaç dallarına yuvalarını büyük bir itina ile yapan "dokumacı" kuşlarının telaşı ilgi uyandırıyor - Çevreden topladıkları taze yeşil otlarla önce yuvanın girişini ardından da etrafını büyük bir titizlikle ören kuşların çalışması görsel şölen sunuyorADDİS ABABA (AA) - Etiyopya 'nın kırsal bölgelerinde yaşayan "dokumacı" kuşlarının bir mühendis hassasiyetiyle ağaç dallarına yuva yapma telaşı kameraya yansıdı.Afrika, Hindistan ve Avustralya'da görülen dokumacı kuşlar, kendilerine özgü yuva yapma teknikleriyle dikkati çekiyor.Afrika’nın en sıcak bölgelerinden Etiyopya 'nın kuzeydoğusundaki Afar eyaletinde, kuşların ince ağaç dallarına yuva yapma yöntemi görüntülendi.Kuşlar, yeterli su ve yeşil alan bulmak için yuvalarını insanların yaşam alanlarına yakın bölgelere yapmayı tercih ediyor.Çevreden topladıkları taze yeşil otları ağaçların en sağlam dallarına taşıyan kuşlar, önce yuvanın girişini ardından da etrafını büyük bir titizlikle örüyor.Ağaç dalına asılmış bir lambayı andıran yuvalar, tabandan yukarı doğru daralarak küçülüyor.Hiçbir hareketi rastgele olmayan kuşların, yuva inşası adeta görsel şölen sunuyor.
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