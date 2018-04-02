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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Doğubayazıt'ta 'Nafile Adam' oyunu sahnelendi - AĞRI

Doğubayazıt'ta 'Nafile Adam' oyunu sahnelendi - AĞRI

Doğubayazıt'ta "Nafile Adam" oyunu sahnelendi - AĞRI - Nafile Adam" oyunundan görüntüler - Seyircilerden detaylar - Abdullah Şahin ile röportajDoğubayazıt'ta "Nafile Adam" oyunu sahnelendiAĞRI (AA) - Doğubayazıt Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında "Nafile Adam" oyunu ilçede sahnelendi.İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Doğubayazıt Belediyesi, Abdullah Şahin Nokta Tiyatrosunun "Nafile Adam" oyununu ilçeye getirdi.Bin 500 kişinin izlediği oyunla ilgili konuşan Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ulaş Akhan, belediye olarak ilçe halkını kültürel ve sanatsal etkinliklerle tanıştırmaya devam ettiklerini anlattı.Abdullah Şahin, Janet Vartuhi Kevenci, Dilek Karaduman, Açelya Elmas ve Binnur Pınar tarafından sahnelenen oyuna büyük ilgi gösterildiğine dikkat çeken Kaymakam Akhan, şöyle konuştu:"Belediyemiz, kültüre ve sanatsal faaliyetler kapsamında ilçe halkını, 20 yıldır mahrum kaldıkları etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Geçen yıl görevlendirmeyle birlikte halkımızın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projelerin önemli bir kısmını sosyal, kültürel ve sanatsal organizasyonlar oluşturuyor. Bu çerçevede, kültür başkenti İstanbul'dan ilçemize gelen Abdullah Şahin Nokta Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Nafile Adam' gösterisine halkımız yoğun ilgi gösterdi. Sinema ve dizi dünyasından da tanınan ünlü isimlerin ilçemizin farklı noktalarında iki gün boyunca sahnelediği müzikal komedi tarzındaki tiyatro gösterisini izlemek için çevre il ve ilçelerden de Doğubayazıt'a gelenler oldu."Doğubayazıt'ın 3 bin yıllık tarihi ve kültürel mirasa sahip medeniyetler geçidi bir şehir olduğunu anımsatan Akhan, ilçenin, adına yakışır bir değişim evresine girdiğini söyledi.

Tiyatro oyuncusu Abdullah Şahin ise, Doğubayazıtlıların tiyatroya gösterdikleri ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Kültür Başkenti Medeniyetler Müzikal Başkent Kanun Hükmünde Kararname 

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