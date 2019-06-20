Doğu Karadeniz’in 90 yıllık afet bilançosu: 644 ölü İzle



- Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 90 yıllık sürede meydana gelen 59 sel, heyelan ve taşkın olaylarında toplam 644 kişi hayatını kaybetti. Bölgede en fazla sel ve taşkın olayı Rize'de yaşanırken, bu olaylardan en fazla ölümlü afet olayı ise Trabzon’da gerçekleşti. Doğu Karadeniz Bölgesi illeri arasında yer alan Artvin, Giresun, Rize, Gümüşhane, Ordu ve Trabzon illerinde 1929 ve 2019 yılları arasında şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda heyelan, taşkın ve sel yaşandı. 90 yılda meydana gelen 59 büyük sel, heyelan ve taşkın olaylarında toplam 644 kişi hayatını kaybetti. Doğu Karadeniz’in kabusu haline gelen sel ve heyelanlarda 27 vaka ile Rize’de yaşanırken, Trabzon'da sel ve heyelanlarda 360 kişi öldü ve en fazla ölümün yaşandığı il oldu. 1929 yılından 2019 yılına kadar Rize’de 27, Trabzon’da 15, Giresun’da 8, Artvin’de 5, Gümüşhane’de 1, Ordu’da 3 ve Artvin’de 5 olmak üzere toplamda 59 sel, heyelan ve taşkın olayı yaşandı. En çok can kaybı Trabzon’un Of ilçesinde 1929 yılında meydana gelen ve 146 kişinin hayatını kaybettiği selde yaşandı. Rize’de 222 kişi, Trabzon’da 360 kişi, Artvin’de 24, Giresun’da 27, Gümüşhane’de 3 ve Ordu’da ise 89 kişi toplamda 644 kişi yaşanan bu afetlerde hayatını kaybetti. Bölgede son sel ve heyelan olayı 18 Haziran 2019 tarihinde Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşandı. Şiddetli yağışlar nedeniyle ilçede büyük çapta hasar meydana geldi. 7 kişinin hayatını kaybettiği afette 3 kişiyi arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Doğu Karadeniz’de 1929 ve 2019 tarihleri arasında yaşanan sel, heyelan ve taşkınların tarihi, yeri, nedeni ve ölüm sayıları şu şekilde; 1929- Trabzon’un Of ilçesinde heyelan: 146 ölü 1959- Giresun’un Tirebolu ve Görele ilçelerinde ve Trabzon ve Rize’de taşkın: 13 ölü 1963- Trabzon’un Gürbulak mahallesinde taşkın: 3 ölü 1963- Trabzon’un Akçaabat ilçesinde taşkın: 2 ölü 1965- Giresun ve Trabzon’da taşkın: 2 ölü 1973- Rize’nin İyidere ve Hemşin ilçelerinde taşkın: 4 ölü 1973- Rize’nin Güneysu, Kalkandere ilçelerinde Pazarköy köyünde heyelan: 4 ölü 1974- Gümüşhane’nin Harşit köyünde taşkın: 3 ölü 1977- Rize’nin Pazar ilçesi ve Hemşin deresinde taşkın: 6 ölü 1981- Rize’nin Pazar ilçesinde sel: 27 ölü 1982- Rize’nin İkizdere ilçesinde heyelan: 8 ölü 1983- Rize’nin Pazar ve Fındıklı ilçelerinde taşkın heyelan: 27 ölü 1985- Rize’de sel: 10 ölü 1988- Rize’nin Pazar Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde heyelan: 3 ölü 1988- Trabzon’un Maçka ilçesi Çatak köyünde heyelan: 68 ölü 1990- Trabzon’nun Akçaabat ilçesi, Değirmendere ve Söğütlü mahallerinde sel: 57 ölü 1990- Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde heyelan: 51 ölü 1995- Rize’nin Güneysu, Ardeşen ve Pazar ilçelerinde sel ve heyelan: 9 ölü 1996- Trabzon’nun Of ilçesinde taşkın: 9 ölü 1997- Giresun’da taşkın 5: ölü 1998- Trabzon Sürmene’de ve Köprübaşı’na bağlı Beşköy beldesinde sel ve heyelan: 50 ölü 2001- Rize’nin Güneysu ilçesi ve Taşlıdere mahallesinde sel ve heyelan: 10 2002- Rize’nin Güneysu ve Çayeli ilçeleri ve Taşlıdere mahallesinde sel ve heyelan: 34 ölü 2005- Rize’nin İyidere ve İkizdere ilçelerinde sel: 1 ölü 2005- Trabzon’nun Of ilçesi Solaklı deresinde sel: 7 ölü 2005- Rize’nin Çamlıhemşin ve Çayeli ilçelerinde sel: 4 ölü 2005- Rize’nin Taşlıdere mahallesinde taşkın: 2 ölü 2005- Rize’nin Veliköy köyünde taşkın: 5 ölü 2005- Trabzon’nun Hayrat ilçesinde heyelan:1 ölü 2006- Artvin’nin Arhavi ilçesinde heyelan: 1 ölü 2006- Giresun’da taşkın: 2 ölü 2006- Rize’nin Güneysu ilçesinde heyelan: 3 ölü 2009- Rize’nin Kalkandere ilçesinde heyelan: 1 ölü 2009- Artvin’nin Şavşat ilçesinde taşkın: 5 ölü 2009- Ordu’nun Perşembe ilçesinde heyelan: 2 ölü 2009- Giresun’nun Bulancak ilçesinde sel: 1 ölü 2009- Ordu’da sel: 2 ölü 2009- Giresun'da sel: 1 ölü 2009- Artvin’in Şavşat ilçesinde sel: 5 öldü 2009- Artvin’nin Borçka ilçesinde taşkın: 5 ölü 2009- Trabzon‘da heyelan: 2 ölü 2009- Trabzon’da sel: 2 ölü 2010- Giresun’nun Dereli ilçesinde sel: 1 ölü 2010- Giresun’nun Yağlıdere ilçesinde heyelan: 2 ölü 2010- Rize’nin Kalkandere ilçesinde sel: 1 ölü 2010- Rize’nin Gündoğdu mahallesinde sel, taşkın ve heyelan: 15 ölü 2010- Rize’nin Gündoğdu mahallesinde sel: 11 ölü 2011- Trabzon’nun Sürmene ilçesinde heyelan: 1ölü 2013- Trabzon’nun Yomra ilçesinde sel: 2 ölü 2015- Artvin’nin Hopa ilçesinde sel ve heyelan: 8 ölü 2016- Trabzon’nun Beşikdüzü ilçesinde sel ve heyelan: 3 ölü 2016- Rize’nin Pazar ilçesinde sel ve taşkın: 2 ölü 2016- Rize’ Kalkandere ilçesi Ormanlı köyünde taşkın: 1 ölü 2016- Rize’nin Fındıklı ilçesinde taşkın ve sel: 1 ölü 2016- Ordu’da sel: 4 ölü 2017- Rize’nin Çayeli ilçesi Kaptanbaşı mahallesinde sel ve taşkın: 1 ölü 2017- Rize’nin Çayeli ilçesinde sel: 1 ölü 2019- Trabzon’nun Araklı ilçesinde sel ve taşkın: 7 ölü

