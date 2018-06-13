Doğu Ekspresi ile hatıralarına yolculuk yaptı - ERZİNCAN
- Erzincan Tren Garı'nda detaylar - Doğu Ekspresin tren garına gelişi - Trene biniş görüntüleri - Milletvekili adayı Süleyman Karaman'ın makinist koltuğunda görüntüleri - Milletvekili adayı Süleyman Karaman'ın trenle ilgili bilgiler vermesi - Tren yolcuğundan drone görüntü - Milletvekili adayların yolcularla sohbet etmesi - Milletvekili adayı Süleyman Karaman ile röportaj - Milletvekili adayı Burhan Çakır ile röportaj - Milletvekili ve beraberindekilerin Kemah ilçesinde karşılanması ERZİNCAN (AA) - Eski Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü ve AK Parti Erzincan milletvekili adayı Süleyman Karaman, seçim çalışmalarını yürüttüğü Kemah'a çocukluk hayali olan Doğu Ekspresi treninde makinistlik yaparak gitti.Süleyman Karaman, AK Parti Erzincan milletvekili adayı Burhan Çakır, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve bir grup partili ile Kemah ilçesine gitmek için Erzincan Tren Garı'ndan Doğu Ekspresi trenine bindi.Doğu Ekspresi'nin 42009 sefer sayılı Kars - Ankara yolcu trenini kullanan Karaman, yanındaki genç makinistlerle bir süre sohbet etti.Bu makinistlere trenin seyir güvenliği ile ilgili bilgiler aktaran Karaman, kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Kemah ilçesindeki Alp Tren İstasyonu'na kadar kullandığı treni görevli makinistlere teslim ederek, beraberindekilerle trenden indi.Trenden inişinde çiçeklerle karşılanan Karaman ve beraberindekiler, seçim çalışması kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.Süleyman Karaman AA muhabirine yaptığı açıklamada, Refahiye ilçesi Alaçayır köyünde dünyaya geldiğini belirterek, köyünden uzakta öğrenim gördüğü çocukluk yıllarında ailesine ulaşmak için sıkıntı yaşadığını anımsattı.Köyüne 25 kilometre uzakta olan Kemah Ortaokulu'nda okuduğunu anlatan Karaman, şunları söyledi:"Köyümüz Kemah'ta bulunan okula 25 kilometre mesafedeydi. O yıllarda vasıta ve araç yoktu fakat ilçeye tren geliyordu. Tren yolunun kenarındaki köylerde oturan arkadaşlarım hafta sonu olunca evlerine gidebiliyordu. Ben ise gidemeyip adeta gurbet hayatı yaşıyordum. O zamanlar Kemah Kalesi'ne çıkarak ilçeden geçen treni seyrederdim. Çocukluğumda acaba bu trenin bizim köye giden yolu neden yok, tren köyümüzden geçseydi annemin, babamın yanına gidebilirdim diye hayal kurardım."Karaman, eğitimini tamamladığını ve yıllar sonra TCDD Genel Müdürü olduğunu vurgulayarak, "Bütün demiryollarını yeniledik. Dolayısıyla artık Doğu Ekspresi dediğimiz ve Kars'a kadar giden trenimiz turistlerce de oldukça fazla tercih ediliyor. Yolcular artık klimalı ve yemekli vagonlara sahip bu trenlerle daha rahat yolculuk yapıyor. Tabii bu daha da gelişecek." diye konuştu.