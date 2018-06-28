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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Doğu'da camiler çocuk sesleriyle şenlendi (1) - SİİRT İzle

Doğu'da camiler çocuk sesleriyle şenlendi (1) - SİİRT İzle

- Kur'an kursuna katılan kursiyerlerden görüntüler - Siirt İl Müftü Vekili Muhammed Özdemir'in konuşması - Kursiyerlerden Ahmet Tarık Ali'nin konuşması - Kursiyerlerden Hasan Hüseyin Türkmen'in konuşması - Detaylar - Siirt Siirt Müftü Vekili Muhammed Özdemir, il genelindeki 600 cami ve 222 Kur'an kursu merkezinde faaliyetlerinin devam ettiğini anlatarak, öğrencilerin, haftanın 5 günü istedikleri saatlerde kurslarda ve camilerde Kur'an - ı Kerim eğitimi alabileceğini ve dini bilgileri öğrenebileceğini aktardı.Bu yıl hedeflerinin 20 bin öğrenciye ulaşmak olduğunu bildiren Özdemir, kayıtların devam ettiğini, öğrencilerin Kur'an kurslarına ve camilere başvurabileceğini dile getirdi.Kurslardaki temel hedef kitlelerinin çocuklar ve gençler olduğunu belirten Özdemir, başvurmaları durumunda 30 yaş üstü yetişkinleri de geri çevirmeyeceklerini vurguladı.Kurslara kaydolan öğrencilere elifba, "Dinimi Öğreniyorum" ve etkinlik kitaplarını hediye ettiklerini anlatan Özdemir, şunları kaydetti:"Eğitim öğretim sezonu içerisinde öğrencilerimize gerek Kur'an - ı Kerim'i güzel okuma, ezanı güzel okuma ve ezber yarışmaları türünden çeşitli ödüllü yarışmalar düzenleyeceğiz. Bunun yanında öğrencilerimize yönelik çeşitli sosyal aktivitelerimiz olacak. Çocuklarımızı sıkmadan hem onlara büyük bir oyun ve eğlence havası içerisinde de Kur'an - ı Kerim eğitimini vermek istiyoruz."Kursiyerlerden Ahmet Tarık Ali, okulu biter bitmez yaz Kur'an kurslarına geldiğini anlatarak, yaşıtlarına da kursa gelmeleri tavsiyesinde bulundu.Hasan Hüseyin Türkmen de bütün çocukların bu kurslara başvurarak Kur'an - ı Kerim öğrenmeleri gerektiğini dile getirdi.

Yarış Siyer Bild Öğrenciler 

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