Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Doğu Anadolu'da kış - AĞRI

Doğu Anadolu'da kış - AĞRI

- Ağrı merkezden kar detayları - Trafikten detaylar - Eleşkirt ilçesinde kar yağışı - İlçe merkezinden görüntüler - Yolda yürüyen vatandaşlarAĞRI (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde, dün akşam başlayan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Ağrı 'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları 123. Şube Şefliği görevlileri, Eleşkirt - Erzurum kara yolu ile Ağrı - Van kara yolu Tendürek Geçidi'nde kar temizleme çalışması yürütüyor.Eleşkirt ilçesinde de etkili olan kar yağışı yüzünden Ağrı - Erzurum kara yolu Sarıcan Deresi ve Sac Dağı mevkisinde sürücülerin ilerlemekte zorlandığı öğrenildi.İlçe sakinlerinden Kemal Kaya, kar yağışından dolayı ilçe merkezinin beyaz örtüyle kaplandığını söyledi.

Kent genelinde kapalı yol bulunmadığı ve İl Özel İdaresi ekiplerinin de karla mücadele etmek için hazır tutulduğu belirtildi

Kar Temizleme Karla Mücadele Gesi Kar Yağışı 

İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı