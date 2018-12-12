Doğu Anadolu'da kış - AĞRI

- Ağrı merkezden kar detayları - Trafikten detaylar - Eleşkirt ilçesinde kar yağışı - İlçe merkezinden görüntüler - Yolda yürüyen vatandaşlarAĞRI (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde, dün akşam başlayan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Ağrı 'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları 123. Şube Şefliği görevlileri, Eleşkirt - Erzurum kara yolu ile Ağrı - Van kara yolu Tendürek Geçidi'nde kar temizleme çalışması yürütüyor.Eleşkirt ilçesinde de etkili olan kar yağışı yüzünden Ağrı - Erzurum kara yolu Sarıcan Deresi ve Sac Dağı mevkisinde sürücülerin ilerlemekte zorlandığı öğrenildi.İlçe sakinlerinden Kemal Kaya, kar yağışından dolayı ilçe merkezinin beyaz örtüyle kaplandığını söyledi.
Kent genelinde kapalı yol bulunmadığı ve İl Özel İdaresi ekiplerinin de karla mücadele etmek için hazır tutulduğu belirtildi