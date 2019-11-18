Doğaseverler ve fotoğrafçılar Belemedik’e akın ediyor İzle

-İnsanların görüntüleri

-Belemedik’ten detaylar

-Mustafa Çay röportaj

-Hatice Yıldırım röportaj

-Mehmet Emin Yetkin röportaj

-Belemedik’ten detaylar

-İnsanların fotoğraf çekilip piknik yapması



( ADANA - DRONE)- Belemedik, sonbaharda renk cümbüşüne büründü- Adana’nın Pozantı ilçesinde bulunan Belemedik Tabiat Parkı sonbahar renklerine büründü ADANA



- Türkiye’de doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının en sık ziyaret ettiği mekanlar arasına giren Adana’nın Pozantı ilçesinde bulunan Belemedik Tabiat Parkı, sonbaharın gelmesiyle birlikte renk cümbüşüne büründü. Zengin doğa manzarası, tren yolu, tünelleri ve dağların arasından süzülüp giden Çakıt Çayı ile taş ve ahşaptan yapılmış yayla evleriyle ünlü tabiat parkı, sarı rengin bütün tonları, yeşil ve turuncu renkleri ile ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. Belemedik Tabiat Parkı, adeta bir renk cümbüşü sunarken, dökülen yaprakların oluşturduğu tablo gibi manzaraları görmek isteyen vatandaşlar parka akın ediyor. Başta Adana olmak üzere Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye ve Niğde gibi çevre illerden kalabalık grupların tren yolu ile gezmeye, fotoğraf çekmeye, mangal yapıp stres atmaya geldiği Belemedik, özellikle hafta sonları binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Çeşitli sosyal grupların yanı sıra, doğaseverler, fotoğraf tutkunları, düğün fotoğrafçıları da Belemedik’e yoğun ilgi gösteriyor. “Dokunuşumuz önemli bir etki yaptı” Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Belemedik’in son dönemlerde ününün daha çok arttığını belirterek, “Burayı bir yaşam parkı haline getirdik. Belediyenin işlettiği bir restoran yaptık. Buraya önemli bir dokunuş yaptık. Dokunuşumuz önemli bir etki yaptı. Sonbaharın o güzel yaprakları kendisini yaşam alanı içerisine bırakıyor. Yoğun bir ilgi görüyor Belemedik. Tanıtımımızla beraber 3 defa ‘Doğa ve fotoğraf festivali’ düzenledik. Festivallerle beraber bir kimlik buldu Belemedik” diye konuştu.

“Belemedik’e daha çok yatırım” Bolu’nun Abant ve Yedigöller’i ile Belemedik’i kıyaslayan Başkan Çay, “Çukurova’nın Belemedik’i var. Bunun ne kadar doğru bir ifade olduğunu bu halk bize gösteriyor. Şuan burada binlerce insan var ama burada festival yok sadece doğa var. Belemedik’e daha çok yatırım yapmamız gerektiğini hissediyoruz. İnşallah gelecekte burası butik otel, gezi araçları ve at çiftliğiyle insanları buluşturacağımız bir anlayışla Belemedik artık Türkiye’nin turizm destinasyonundaki hak ettiği yeri bulacaktır” ifadelerini kullandı. “Festivaller canlandırdı” Adana Valiliği himayesinde düzenlenen Lezzet festivallerinin Belemedik’in tanıtımı için çok önemli olduğunu söyleyen Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, “Gastronomi treni buraya geldi. Youtube fenomenleri, bloggerlar, sosyal medya fenomenleri buraya getirildi.

Onların buraya gelmesiyle ve özellikle yaptıkları programlar buranın değerine bir katma değer ifade etti” dedi.

Hatay’dan gelen Hatice Yıldırım ise, “Burası muhteşem. Buraya dört yüz kırk kişilik bir yürüyüş ekibiyle geldik. Bol bol fotoğraf çekildik ama doyamadık. Çok güzel. Herkese tavsiye ediyoruz buraya gelmelerini” diye konuştu.

Renk cümbüşü yaşanan Belemedik Tabiat Park'ı ziyaret eden Mehmet Emin Yetkin de manzaranın çok güzel olduğunu söyleyerek, “Harika bir doğa. Adanalılar buranın kıymetini biliyorlar. Harika bir gün geçiriyoruz. Bol bol fotoğraf çekiliyoruz. Kesinlikle buraya gelmeliler. Burası doğa harikası. Ülkemizin güzel yerlerini bol bol tanıtmamız lazım” ifadelerini kullandı. (UMT-



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