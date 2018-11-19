Doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının gözdesi: Belemedik...Belemedik'in sonbahar manzaraları ve mangal yapan doğaseverlerin piknik keyfi havadan böyle görüntülendi İzle

-Tren yolunun, Çakıt Çayı'nın görüntüsü

-Sararmış yapraklı Çınar ağaçları arasında yükselen mangal dumanları

-Piknik yapanlar ve araçların havadan görüntüsü

-Tarihi kalıntıların görüntüsü

-Tarihi kalıntılarda fotoğraf çektiren gelin damatlar

-Hacı Murat araçların yan yana görüntüsü

-Araçların önünde müzik eşliğinde dans eden kızlar

-Belediye Başkanı Mustafa Çay ile röportaj



( ADANA )- Doğa tutkunları, Çakıt Çayı kenarında mangal yapıp, çınar ağaçlarının sararmış yaprakları altında sonbahar güneşinin tadını çıkardı ADANA



- Türkiye’de doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının en sık ziyaret ettiği mekanlar arasına giren Adana’nın Pozantı ilçesinde bulunan Belemedik Vadisi, sonbahar ve kış mevsiminde de yerli turistlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olmaya devam ediyor. Tarihi kalıntıları, tren yolu, tünelleri, sararmış yaprakları, dağların arasından süzülüp giden Çakıt Çayı ile doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının gözde mekanı haline gelen Belemedik, bu hafta sonu da sonbahar güneşinin altında yükselen mangal dumanlarıyları havadan ilginç görüntüler verdi. Başta Adana olmak üzere Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye, Hatay, Mersin ve Niğde gibi çevre illerden kalabalık grupların tren yolu ile gezmeye, fotoğraf çekmeye, mangal yapıp stres atmaya geldiği Belemedik, özellikle hafta sonları en fazla sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Çeşitli sosyal grupların yanısıra, doğaseverler, fotoğraf tutkunları, düğün fotoğrafçıları da Belemedik’e akın ediyor. Bu hafta sonu da sosyal medya üzerinden organize olan Hacı Murat tutkunları, Belemedik’te buluşarak renkli görüntüler oluşturdu. Aileleri ile pikniğe gelen genç kızlar, yan yana dizilen birbirinden renkli Hacı Murat otomobillerin önünde müzik eşliğinde dans edip eğlenmeyi ihmal etmedi. Adana’da turizmin önemli merkezi haline geldi Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Belemedik’in 1904-1914 yılları arasında Hicaz Demiryolları yapımı kapsamında Toroslar bölgesinde inşa edilen 12 tünelin orta noktası ve şantiye alanı olarak da kullanıldığını hatırlattı. Belemedik'in tarihi kalıntıları, demiryolu, tünelleri, Çakıt Çayı, sararmış yapraklı çınar ağaçları Allah vergisi doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine 4 mevsim ayrı bir renk senfonisi sunduğunu ifade eden Başkan Çay, Belemedik’in Adana’nın en önemli turizm destinasyon merkezlerinden biri haline gelme yolunda olduğunu kaydetti.

Başkan Çay, Belemedik’in tanıtımı için 28 Ekim’de Doğa Festivali ve Fotoğraf Yarışması da düzenlediklerini hatırlatarak, “Festivalimize trenlerde Mersin, Niğde, Hatay’dan binlerce kişi katıldı.

Adana’nın tur firmaları buraya günübirlik turlar düzenliyor. Artan ilgiye cevap vermek ve bu güzelliklere gösterilen ilgiyi daha da arttırarak canlı tutmak için bir de gerekli dokunuşlar yapıyoruz” dedi.



