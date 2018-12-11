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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Doğaseverler alageyik ve sincap görüntüledi

Doğaseverler alageyik ve sincap görüntüledi

Sincabın ağaç dalında yemek yemesi

Kamera Ormanlı Cep Telefonu Hayvan 

-Geyiğin aracın önünde koşması

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi kırsalındaki ormanlık alanlarda sincap ve alageyikler doğaseverler tarafından görüntülendi. Bir grup doğa severin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerin ilki ilçeye bağlı Başkonuş Yaylası’nda kayda geçti. Bölgede yer alan sedir ağaçlarının sırt kısımları sincapların mekanı oldu. Evcil hayvanlar gibi davranan sincapların karnını doyurmak için mücadele ettiği gözlemlendi. Yenicekale mevkisindeki engebeli arazide ise seyir halinde olan doğaseverler yolda alageyik görüntüledi. Otomobilin ışığını fark ettikçe koşan alageyik yoldan çıkıp ormanlık alanda gözlerden kayboldu. (HLL-
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