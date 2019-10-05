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05 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Doğal güzelliklere pedal çeviriyorlar - MUĞLA

Doğal güzelliklere pedal çeviriyorlar - MUĞLA

- Tura katılan bisikletlilerden görüntü - Kalabalık gruptan görüntü - BBK Başkanı Emrem Yılmaz ile röportaj - Grubun şehir merkezinde pedal çevirmesinden görüntülerDoğal güzelliklere pedal çeviriyorlar - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte, 180 bisikletli, doğal güzellikleri görmenin heyecanını yaşıyorMUĞLA (AA) - Muğla 'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bodrum Bisiklet Turu'nda, 180 bisikletli, doğal güzellikleri görme imkanı buldu.Kumbahçe Mahallesi'ndeki bir otelin önünden başlayan bisiklet turunda, katılımcılar, ilçe merkezinden geçti. Bodrum'un tarihi ve doğal güzelliklerini pedal çevirerek görme şansı yakalayan bisikletlilerin keyifli oldukları görüldü.
Bisikletliler, Kızılağaç, Yalı ve Etrim mahallelerindeki ormanlıktan ve zeytin ağaçları arasından geçerek akşam saatlerinde turlarını tamamlayacak.Bodrum Bisiklet Kulübü (BBK) Başkanı Emrem Yılmaz, yaptığı açıklamada, üçüncüsünü düzenledikleri etkinliğe katılımın bu yıl da yoğun olduğunu söyledi.

Türkiye'nin birçok bölgesinden bisiklet tutkunlarıyla bir arada olduklarını belirten Yılmaz, "Hep birlikte pedal çeviriyoruz. Bir aile gibiyiz, çok mutlu oluyoruz. Bu etkinliği yapmamızdaki amaç Bodrum'a katkıda bulunmak. 180 bisikletli bugün 52 kilometrelik parkurda pedal çevirecek." diye konuştu.

Ormanlı Bisiklet Turu Alabalık Gesi Bisiklet 

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