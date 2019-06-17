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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Doğa ve tarihi yerinde öğrenecekler - AFYONKARAHİSAR

Doğa ve tarihi yerinde öğrenecekler - AFYONKARAHİSAR

- DOKOBİM Müdürü Doç Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, açıklamaDoğa ve tarihi yerinde öğrenecekler - Afyonkarahisar 'da AKÜ tarafından hazırlanan proje kapsamında çocuklara doğal ortamda doğa ve tarih eğitimi verilecek - AKÜ Doğa Koruma ve Biyoizlem Merkezi Müdürü Erişmiş: - "Projemiz kapsamında doğaya ve kültürel mirasla ilgili çocuklarımızı üç gün boyunca eğitime ve gezilere çıkaracağız. Eber Gölü, 26 Ağustos Tabiat Parkı, Frig Vadisi, Kocatepe ve kent merkezindeki tarihi yerleri gezdireceğiz"AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valiliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğünün katkıları ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) tarafından hayata geçirilen "Minik eller doğal ve kültürel mirasın keşfinde" projesi ile doğayı ve tarihi yerinde öğrenecek.AKÜ Doğa Koruma ve Biyoizlem Merkezi Müdürlüğü (DOKOBİM) tarafından yürütülecek proje içinde 24 - 28 Haziran tarihleri arasında 10 - 15 yaş arasında çocuklar eğitime alınacak.Eğitim kapsamında Eber Gölü, Kocatepe, Frig Vadisi’nde ve kent merkezinde tarihi mekanlarda alanında uzman öğretim görevlileri tarafından bilgiler verilecek.Proje hakkında gazetecilere konuşan DOKOBİM Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, projenin amacının çocuklara doğa sevgisi kazandırmak, tarihe karşı bilinç geliştirmek olduğunu söyledi.

Erişmiş, projeyle ilgili şunları kaydetti:“Projemiz kapsamında doğaya ve kültürel mirasla ilgili çocuklarımızı üç gün boyunca eğitime ve gezilere çıkaracağız. Eber Gölü, 26 Ağustos Tabiat Parkı, Frig Vadisi, Kocatepe ve kent merkezindeki tarihi yerleri gezdireceğiz. Buralarda her bölgenin uzmanı tarafından çocuklara bilgiler verilecek. Mesela Eber Gölü'ne gittiğimizde oradaki hayvan varlığı ve endemik türlerle ilgili ben bilgi vereceğim. Frig Vadisi’ne gittiğimizde toprak ve dokusu ile ilgili coğrafya bölümünden hocalarımız bilgi verecek. Kent merkezinde tarihi yerleri gezerken tarihsel süreci tarih bölümünden arkadaşlarımız anlatacak.”Projeye katılım ile ilgili de bilgi veren Erişmiş, “Ücretsiz olacak bu projeye çocukların katılmasını bekliyoruz. Güzel bir yaz tatili etkinliği olacak. Katılmak isteyen çocuklar için Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin internet sitesinden başvuru formu doldurulacak ve DOKOBİM’e ulaştırılacak. Projeye katılan çocuklara keşif defteri verilecek. Çocuklar bu defterlere gezdikleri noktalar ile ilgili bilgiler yazacak, resimler yapacak.” diye konuştu.

Endemik İnternet Sitesi Karahisar Tarihi Mekan Hayvan 

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