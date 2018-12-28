Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Doğa ve inanç turizminin alternatif rotası: Darende - MALATYA İzle

Doğa ve inanç turizminin alternatif rotası: Darende - MALATYA İzle

- Günpınar Şelalesi - Şelale görüntü detayı - Tohma Kanyonu - Somuncu Baba Külliyesi mesire alanları - Kudret Havuzu genel görüntü - Tohma Kanyonu detayDarende Kaymakamı Enver Zengince'nin konuşmasıDoğa ve inanç turizminin alternatif rotası: Darende - Anadolu'nun inanç ve doğa turizmi merkezlerinden Malatya 'nın Darende ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle, yılın stresini atmak isteyenler için alternatif tatil rotası sunuyor - Somuncu Baba Türbesi ile ülkedeki önemli ziyaretgahlardan birine sahip olan ilçede Tohma Kanyonu, çayı, Kudret Havuzu ve Günpınar Şelalesi'yle de doğa tutkunlarını bekliyor - Darende Kaymakamı Enver Zengince: - "Yeni yıla hem bedensel hem zihinsel olarak hem de büyük bir gönül zenginliğiyle girmek isteyenler için büyük imkan sunan en güzel ilçelerden bir tanesiyiz"MALATYA (AA) - EMRAH GÖKMEN - Anadolu'nun inanç ve doğa turizmi merkezlerinden Malatya 'nın Darende ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle, yılın stresini atmak isteyenler için alternatif tatil rotası sunuyor.İlçede, "Somuncu Baba" olarak tanınan Şeyh Hamid - i Veli'nin türbesinin de bulunduğu Tohma Kanyonu'ndaki külliyeyi ziyaret edenler, manevi huzuru ve doğal güzellikleri aynı atmosferde buluyor.Somuncu Baba Külliyesi'nde, "Allah dostu, gönül ereni" olarak bilinen Şeyh Hamid - i Veli'nin türbesinin yanı sıra Somuncu Baba Camisi, Hulusi Efendi Haziresi, Yeni Cami, Somuncu Baba Müzesi, Şeyh Hamid - i Veli Kütüphanesi, Balıklı Kuyular ve Balıklı Havuz yer alıyor.Sarp kayalıklara sahip Tohma Kanyonu ortasından geçen Tohma Çayı ve ağaçların her mevsim oluşturduğu renk cümbüşü, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.Jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan, sarp kayalıklar arasından akan suyu taşıyan Tohma Kanyonu, yılın stresini atmak isteyenler için alternatif bir rota oluşturuyor.Kanyonun ortasında bulunan ve yıl boyunca 22 derece olan Kudret Havuzu da farklı zaman geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek. - "Herkesi Darende'ye bekliyoruz"Darende Kaymakamı Enver Zengince, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli inanç ve doğa merkezlerinden olan ilçenin bu yıl sonuna kadar yerli ve yabancı yaklaşık 700 bin kişiyi konuk ettiğini söyledi.

Kayseri, Sivas, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Erzincan'ın ortak noktasında bulunduklarını anlatan Zengince, Darende'nin çok önemli mesire alanlarına sahip olduğunu ve bu sayede de ziyaretçileri ilçeye çektiklerini ifade etti.
Tohma Kanyonu ve çayının ilçe için çok önemli olduğunu vurgulayan Zengince, "Darende, 2019'a girecekken, iş yaşamanın stresinden, günlük hayatın işleyişindeki sıkılmışlıktan, bunalmışlıktan, hayatın çeşitli kargaşa ve sıkıntılarıyla karşı karşıya gelecek insanlarımızın gönüllerini, kalplerini dinginleştirebileceği bir yer." diye konuştu.
İnanç kısmının yanında doğal güzellikleriyle de öne çıktıklarını vurgulayan Zengince, konuşmasını şöyle tamamladı:"Yeni yıla girerken verilecek tatil ilçemizde değerlendirilebilir. Yeni yıla hem bedensel hem zihinsel olarak hem de büyük bir gönül zenginliğiyle girmek isteyenler için büyük imkan sunan en güzel ilçelerden bir tanesiyiz. Biz, hem hemşehrilerimizi hem de memleketimizin çeşitli yörelerinde bulunup bu imkanlardan

Atmosfer Kayalı Yabancı Turist Muhabir Ziyaretçiler 

İlgili Foto Galeriler
İşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleriİşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleri
Ara Güler Son Yolculuğuna UğurlandıAra Güler Son Yolculuğuna Uğurlandı
Balıkçılar Tesadüfen Tarih BulduBalıkçılar Tesadüfen Tarih Buldu
Türk Yıldızları İstanbul SemalarındaTürk Yıldızları İstanbul Semalarında
Kocaelinin Keser Köftesi Markalaşma YolundaKocaelinin Keser Köftesi Markalaşma Yolunda
Konya'da Yeni Obruk OluştuKonya'da Yeni Obruk Oluştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı