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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Doğa tutkunlarının gözdesi Maral Şelalesi İzle

Doğa tutkunlarının gözdesi Maral Şelalesi İzle

Maral şelalesinin cep telefonuyla çekilmiş görüntüleri

Sosyal Medya Cennet Şelale Cep Telefonu 

-Röportajlar

( ARTVİN )- Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Artvin'in Borçka ilçesi Camili Havzası'nda yer alan Maral Şelalesi yöreye gelen turistlerin ilgi odağı oluyor ARTVİN

- Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Artvin'in Borçka ilçesi Camili Havzası'nda yer alan Maral Şelalesi yöreye gelen turistlerin ilgi odağı oluyor. Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Maral köyünde bulunan Maral Şelalesi doğa tutkunlarının yoğun ilgisini çekiyor. UNESCO tarafından korunan bölgeler arasında bulunan Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Camili Havzası'nda irili ufaklı derelerin birleşmesiyle oluşan Maral Şelalesi, 68 metreden yükseklikten vadi tabanına dökülüyor. İlçe merkezine yaklaşık 60 kilometre mesafede, Maral Şelalesi görenleri büyülüyor. Türkiye'nin flora ve fauna açısından en zengin bölgelerinden biri olan Camili Havzası'nın muhteşem görünümüne renk katan şelaleye yörede yaşayanlar tarafından "yeryüzü cenneti" olarak tarif ediliyor Maral Şelalesi'ni sosyal medyadan gördüğünü ve İzmir’den Maral şelalesini görmeye geldiğini belirten Nimet Arıkan, “Sosyal medyadan gördüğüm Maral Şelalesi'ni görmeye geldim. Buranın doğası süper, sisler arasında kaybolduk. Yani sis denizi üstünden gezer gibi hissettim kendimi. Dünyanın bir çok ülkesini gezdim belki bu güzelliği başka ülkelerde rastlamanız mümkün ama kendi ülkenizde böyle bir güzellik varsa gidip görmelisiniz “dedi.
(AG-ÖS-Y)
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