Doğa harikasıydı, çamur deryasına döndü İzle

-Çamurlu sudan görüntü

-Serkan Bulut röportaj

-İrfan Çafkın röportaj

-detay görüntüler



( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR



- Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunan ve antik çağda yerleşim yeri olarak kullanılan doğa harikası Birkleyn mağaralarının bulunduğu alan, çamur deryasına döndü. Gördükleri manzara karşısında şok geçiren ziyaretçiler, bölgenin bir an önce temizlenmesini istedi. Lice ilçesi kırsalındaki Birkleyn Mağaraları, terörün kökünün kazınması sonrası turistlerin ilgi odağı haline gelmişti. Ziyaretçiler hem mağaraları gezip suda yüzmek hem de doğa yürüyüşü yapmak için geldikleri Birkleyn mağaraları, son günlerde çamur deryasına döndü. Yaklaşık bir haftadır Birkleyn mağaralarından çıkan suyun bilinmeyen bir nedenle çamura dönüştüğünü belirten ziyaretçiler, gördükleri manzara karşısında hayal kırıklığı yaşadı. Gezi için bölgeye gelen turistler, suyun çamurlu olduğunu görünce eşyalarını toplayarak geri döndü. Birkleyn’in eski halini istiyorlar Diyarbakır’dan yüzmek için geldiklerini belirten Serkan Bulut isimli vatandaş, suyun halini görünce mecburen gitmek zorunda kaldıklarını, 90 kilometre yol boşu boşuna geldiklerini söyledi.



Bulut, “Bu suyun çamurlaşması ya çalışma vardır ya da yağmurdan dolayı olabilir. Yetkililerden çağrımız bu güzel doğamızı güzelleştirelim, suyu temiz ve berrak olsun. Birkleyn’in eski halini istiyoruz” dedi.

Bingöl’den gelen İrfan Çafkın, Birkleyn’in turistlik alan olduğunu fakat bakım yapılması gerektiğini dile getirdi. Çafkın, "Gezmeye gelmiştik geçen hafta geldiğimizde su berraktı ama bu hafta yağmur yağdığından dolayı olsa gerek şimdiki halini görünce hayal kırıklığına uğradık. Buraya herhangi bir bakım yapılırsa, burası güzel, gezilecek, turistik yer. Buraya herhangi bir şey yapılmasa yapacak bir şey yok. Bingöl’den buraya o kadar yol geldik, her şey ortada" diye konuştu.

Birkleyn mağaraları Birkleyn suyunun önce yerin altından aktığı ve doğal bir tünelden sonra yeryüzüne çıktığı yere Birkleyn ya da Dicle Tüneli ismi verilmiştir. Antik çağlarda, bu suyun kaybolduğu yerin altına indiği yer ‘dünyanın bittiği yer’ olarak tanımlanmıştır. Birkleyn’de birbirine paralel olarak uzanan bu kayalığın içerisinde üç mağara bulunmaktadır. Bunlardan güneydeki kayalığın altında ve içerisinden akan Birkleyn suyunun bulunduğu mağaraya Asur Kralı I. Tiglat-Pileser (M.Ö. 1114-1076) ve III. Salmanassar’a (M.Ö. 859-828) ait 3 kabartma ve 5 çivi yazıtlı kitabe vardır.

