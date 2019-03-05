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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Doğa fotoğrafçısı Tunceli'de vaşak görüntüledi

Doğa fotoğrafçısı Tunceli'de vaşak görüntüledi

- - Vaşak görüntüsüERZİNCAN (AA) - Tunceli'de bir doğa fotoğrafçısı tarafından nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi. Erzincan 'da yaşayan doğa fotoğrafçısı Ayhan Özdemir, Tunceli'de yaşayan fotoğrafçı arkadaşı İsmail Ateş ile Munzur Vadisi'nde çekim yaparken nesli tükenmekte olan vaşağı fark etti.Vaşağın fotoğraflarını profesyonel makine ile çeken Özdemir, telefonuyla da görüntüledi. Vaşak, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır bölgede doğa fotoğrafı çektiğini, birçok yaban hayvanı ile karşılaştığını ancak ilk kez vaşak gördüğünü anlattı.Ayhan Özdemir "Şimdiye kadar birçok yaban hayvanını fotoğrafladım. Hep bir vaşak fotoğrafı çekmek istiyordum. Arkadaşımla birlikte Munzur Vadisi'nde gezerken bir anda karşımıza çıktı. Anı değerlendirip deklanşöre bastım. Çok mutluyum." dedi.

Vaşak Muhabir Çekim Doğa Fotoğrafçısı Hayvan 

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