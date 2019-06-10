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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Doğa fotoğrafçısı Kuyruksuz Kurbağa ve Yeşil Kertenkele ile böyle sohbet etti Haberi

Doğa fotoğrafçısı Kuyruksuz Kurbağa ve Yeşil Kertenkele ile böyle sohbet etti Haberi

Kuyruksuz kurbağa ve Yeşil kertenkeleden görüntüler

Sosyal Medya Kurbağa Hayvan Irak 

-Doğa Fotoğrafçısı Nazif Karakoç'un yaban hayvanlarına ile sohbet edip onları sevdiği anlar
-Hayvanların serbest bırakılma anları

( TOKAT -ÖZEL) TOKAT

- Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yaşayan Doğa Fotoğrafçısı Nazif Karakoç, bahçesinde bulduğu kurbağa ve kertenkeleyi eline alıp sevdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde doğa fotoğrafları çeken Nazif Karakoç, bir taraftan hobi olarak devam ettirdiği bahçe işlerini yaparken rastladığı yaban hayvanlarını bir taraftan severken bir taraftan da onlarla sohbet ediyor. Önceki günlerde fareye elleriyle bisküvi yedirmesiyle de gündem olan Karakoç, bahçesini ziyaret eden yaban hayvanlarıyla yaptığı kısa sohbet sonrasında onların fotoğraflarını çekiyor. Son olarak bir Kuyruksuz Kurbağa ve bir de Yeşil Kertenkele ile olan sohbetini sosyal medya hesabından paylaşan hayvansever Nazif Karakoç, eline alarak sevdiği hayvanları sakinleştirdikten sonra fotoğraflayıp serbest bırakıyor.
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