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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
DOB, 2019'u 'yeni yıl' konseriyle karşılayacak - ANKARA

DOB, 2019'u 'yeni yıl' konseriyle karşılayacak - ANKARA

DOB, 2019'u "yeni yıl" konseriyle karşılayacak - ANKARA - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan ile röportajDOB, 2019'u "yeni yıl" konseriyle karşılayacak - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan: - "Operamızın Şef Antonio Pirolli yönetimindeki çok değerli orkestrası, opera aryalarından, napolitenlerden tutun türkülere, Türk Sanat Müziği eserlerine kadar sürpriz dolu, çok keyifli bir konser verecek''ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU - Devlet Opera ve Balesi (DOB), 2019'u geleneksel hale getirdiği ''Yeni Yıl Konseri'' ile karşılayacak.Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklama, Ankara , İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun ve Antalya olmak üzere opera sahnesi bulunan 6 ilde yeni yıl dolayısıyla konserler düzenlediklerini belirtti.
Başkent izleyicisinin karşısına da 28 - 29 Aralık'ta verecekleri iki konserle çıkacaklarını anlatan Karahan, dolu bir repertuvarı sanatseverlerin beğenisine sunacaklarını söyledi.

Karahan, konserde kendisinin yanı sıra soprano Feryal Türkoğlu, Bariton Eralp Kıyıcı ile Leyla Gencer Yarışması'nda ödül alan Ezgi Karakaya'nın solist olarak yer alacağını ifade ederek, ''Genç arkadaşımız Ezgi'yi ödüllendirmek üzere bu konsere çıkarıyoruz.'' dedi.
Karahan, ''Operamızın Şef Antonio Pirolli yönetimindeki çok değerli orkestrası, opera aryalarından, napolitenlerden tutun türkülere, Türk Sanat Müziği eserlerine kadar çok sürpriz dolu, çok keyifli bir konser verecek.'' diye konuştu.
Konserde yaklaşık 20 eserin seslendirileceğini belirten Karahan, ''Seyircilerimiz çok keyifli ve mutlu ayrılacaklar.'' değerlendirmesinde bulundu.Karahan, repertuvarları oluştururken, her zaman kendisini seyirci koltuğunda düşündüğünü anlatarak, ''Ben bu konseri sever miydim, bundan keyif alır mıydım bunu baz alıyorum.'' dedi.
Ankara Opera Sahnesi'ndeki konserde, Carmen, Otello, L'Arlesiana gibi klasik opera eserlerinin yanında, ''Aman Avcı Vurma Beni'', ''Aygız'' gibi halk türküleri, ''Dinle Sevgili'', ''Sevdim Bir Genç Kadını'' gibi tango ezgileriyle Türk Sanat Müziği eserleri de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Tello Muhabir Napoli Sopra Yeni Yıl 

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