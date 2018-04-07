Diyarbakır 'da çekilecek "Girdap" filmi tanıtıldı - Diyarbakır 'da çekilecek "Girdap" filmi tanıtıldı - Filmin yönetmeni ve senaristi Mustafa Al'ın konuşması - Filmin başrol oyuncusu Bircan Kerem'in konuşmasıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da çekilecek ve kaçak bahis sonucu hayatları kararan, aileleri dağılan insanların yaşadıkları sorunların ele alınacağı "Girdap" adlı filmin tanıtımı gerçekleştirildi. Yönetmenliğini ve senaristliğini Mustafa Al'ın yapacağı filmin tanıtımı, merkez Yenişehir ilçesinde bir kafede yapıldı.Al, tamamı Diyarbakır 'da çekilecek filmin konusunun, Diyarbakır ve Türkiye'nin "kanayan yarası" kaçak bahis sonucunda yaşanan mağduriyetler olacağını söyledi.
Filmde kentin güzelliklerini de ön plana çıkarmaya çalışacaklarını kaydeden Al, Diyarbakır 'ın, sadece varoş, birkaç gecekondu mahalleden ibaret olmadığını, güzel, yaşanılabilir, modern bir şehir olduğu izlenimini vermeye gayret göstereceklerini belirtti. Al, "İnşallah güzel bir proje olacak. Bu bir ilk adım olacak belki, bundan sonra sanatsal anlamda Diyarbakır 'da bununla ilgili çok daha iyi projelerin olması bizim temennimizdir. İnşallah da olacaktır. Bu filmin çekimi için oluşturduğumuz bir bütçe var." ifadelerini kullandı.Birçok ailenin bahis nedeniyle dağıldığını aktaran Al, şahit oldukları olaylardan yola çıktıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:"Bununla ilgili gazete okumaya, haber izlemeye gerek yok. Mahallemizde, sokağımızda, kahvehanemizde gidip oturduğumuz arkadaşlar arasında, neredeyse her üç kişiden birinin bulaştığı bu bahis illeti. Bunun hem kaçağı hem yasalı zararlı. Ciddi mağduriyetlere yol açıyor. Ciddi anlamda şahit olduğum olaylar, yıkılan yuvalar, intihara teşebbüs eden insanlar var. Bunların hepsini biliyorum. Bu bir sektör haline geldi. Kentte yüzlerce bahis yeri var. Her gün artıyor. Kolay bir kazanç kapısı haline geldi."Bunun sadece Diyarbakır 'ın değil Türkiye'nin de ciddi bir yarası olduğunu vurgulayan Al, filmdeki oyuncuların çoğunun, yöreden ve oyunculuğa emek vermiş insanlar olduğunu belirtti. Filmin başrol oyuncusu Bircan Kerem de "Başka illerde filmlerin çekimi yapılıyor. Neden Diyarbakır ’da bu olmasın. Diyarbakır da bir film platosunu dönüşebilir." diyerek, birçok il ve ilçe gezdiğini, Diyarbakır kadar kültüre, tarihe sahip bir il görmediğini dile getirdi.Kentte Hazreti Süleyman Camisi, Ulu Cami, surlar, On Gözlü Köprü gibi tarihi yerlerin bulunduğunu anlatan Kerem, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Akşam dolaştığımda kendimi Beyoğlu'nda, İzmir Konak'ta hissettim. Cana yakın insanları var. Diyarbakır bu yönleriyle öne çıkması gereken bir şehir. Filmde oynayacağım için çok mutlu oldum. Sağ olsunlar bana böyle bir teklifte bulundular. Diyarbakır 'da olmaktan, sizleri tanımaktan, Diyarbakır halkıyla kucaklaşmaktan çok mutluyum."Filmin tanıtım toplantısına, Kültür ve Turizm İl Kültür Müdürü Cemil Alp, ses sanatçısı Ali Aktaş ve filmin oyuncuları katıldı.