Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Diyarbakır’da aniden bastıran dolu, sokakları beyaza bürüdü

Diyarbakır’da aniden bastıran dolu, sokakları beyaza bürüdü

Dolu yağışının başlaması

Dolu Yağışı Kaçış Irak 

-Yerlerin beyaza bürünmesi
-Vatandaşların dolu yağışından kaçışı
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da aniden bastıran dolu sokakları kısa sürede beyaza bürüdü. Diyarbakır’da gök gürültüsü ile birlikte aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Dolu yağışı sırasından bazı vatandaşlar koşarak binalara sığınırken, bazı vatandaşlar ise dolu yağışının durmasını bekledi. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı