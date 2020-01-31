Diyarbakır’da aniden bastıran dolu, sokakları beyaza bürüdü

-Yerlerin beyaza bürünmesi

-Vatandaşların dolu yağışından kaçışı

-Genel ve detay görüntü



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da aniden bastıran dolu sokakları kısa sürede beyaza bürüdü. Diyarbakır’da gök gürültüsü ile birlikte aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Dolu yağışı sırasından bazı vatandaşlar koşarak binalara sığınırken, bazı vatandaşlar ise dolu yağışının durmasını bekledi. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı.



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