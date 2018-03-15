Diyarbakır 'da "8. Ortadoğu İnşaat Fuarı" açıldı - "8. Ortadoğu İnşaat Fuarı" - TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nden genel görüntü - Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun konuşması - TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz'nın konuşması - Vali Güzeloğlu ve beraberindekilerin fuarı gezmesi - Fuardan detaylar - Fuarda stant açan firma yetkilisi Taylan Türkmen'in konuşması - İran'dan fuarı gezmeye gelen Firuze Azimi'nin konuşması Diyarbakır 'da "8. Ortadoğu İnşaat Fuarı" açıldı - Vali Güzeloğlu:" Diyarbakır , yaşam keyfi sunan ve yaşam kalitesi her geçen gün artan bir büyükşehir. İşte onun için diyoruz ki zaman, Diyarbakır 'a yatırım zamanıdır" - TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Alagöz:"Amacımız Diyarbakır 'ın, Türkiye ekonomisinin içerisinde hak ettiği seviyelere gelebilmesini sağlamak"DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, " Diyarbakır , yaşam keyfi sunan ve yaşam kalitesi her geçen gün artan bir büyükşehir. İşte onun için diyoruz ki zaman, Diyarbakır 'a yatırım zamanıdır." dedi. Yapı Malzemeleri, Yapı Teknolojileri, Elektrik Sistemleri, Malzemeleri ve Otomasyon, Asansör, İş ve İnşaat Makineleri, Doğalgaz, Isıtma, Soğutma, Havalandırma ve Tesisat başlıklarını içeren 8. Ortadoğu İnşaat Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı.Güzeloğlu, törende yaptığı konuşmada, kentin gelişmesinde, hedeflerine ulaşmasında ve kalkınmasının sürdürülebilir kılınmasında fuarların önemli olduğunu söyledi.
Diyarbakır 'ın, tarihi, stratejik ve lojistik önemiyle ülkenin Ortadoğu'ya açılan kapısı, Anadolu'nun hem ticari hem kültürel hem de sosyal buluşma noktası olduğunu kaydeden Güzeloğlu, " Diyarbakır , yaşam keyfi sunan ve yaşam kalitesi her geçen gün artan bir büyükşehir. İşte onun için diyoruz ki zaman, Diyarbakır 'a yatırım zamanıdır. Zaman, Diyarbakır 'da olma ve geleceğe dönük bu gibi yatırımlarda yer alma zamanıdır." ifadelerini kullandı.Güzeloğlu, Diyarbakır 'ın gerek iç dinamiği gerekse sahip olduğu birikimleri ve zenginlikleriyle bunu çok açık bir şekilde ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Kadim şehir Sur'da, ihanetin ve terör örgütünün yıkımı sonrasında, bir büyük değişim, dönüşüm ve başkalaşım yaşanıyor. Bugün bu yıkılan ve yok edilmek istenen kültür, yepyeni ve daha güçlü bir şekilde her boyuta hayat buluyor." - Alagöz: "İran, Irak ve Tunus'tan ziyaretçilerimiz var"TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz de fuar merkezinin, modernizasyon çalışmalarının tamamlandığını ve çok daha güçlü bir altyapıyla, etkinliklere başlangıç yaptıklarını belirtti. Alagöz, "İnşaat fuarı da en güçlü fuarlardan biri olarak karşımızda. İran, Irak ve Tunus'tan ziyaretçilerimiz var. Hem iş bağlantıları kurulmasına vesile olacağız hem de turistleri, Diyarbakır 'ın birbirinden güzel kültürel kıymetleriyle, turizm potansiyeliyle buluşturacağız. Bu yıl yine bir ilke imza atarak 8 fuarla pazara giriş yapıyoruz. İlk kez kozmetik ve kişisel bakım fuarı düzenleyeceğiz. Amacımız Diyarbakır 'ın, Türkiye ekonomisinin içerisinde hak ettiği seviyelere gelebilmesini sağlamak." ifadelerini kullandı.Fuarda stant açan firma yetkilisi Taylan Türkmen ise "Fuarı, Ortadoğu'ya açılan bir kapı olarak gördüğümüz için ürünlerimizi kullanıcılara ve Ortadoğu'dan Diyarbakır 'a gelen ziyaretçilere tanıtmak istiyoruz." diye konuştu. Fuara, İran'dan ziyaretçi olarak gelen ve inşaat sektöründe iş yaptıklarını dile getiren Firuze Azimi de ilk defa Diyarbakır 'a geldiğini, iş görüşmelerinin yanı sıra kentin tarihi yerlerini de gezeceğini aktardı.