Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'İyilik için en büyük imkan iyi bir kalbe sahip olmaktır' - ANKARA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İyilik için en büyük imkan iyi bir kalbe sahip olmaktır" - ANKARA - 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programı - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programına katıldı. Programda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuşma yaptı.(2)
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