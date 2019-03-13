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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'İyilik için en büyük imkan iyi bir kalbe sahip olmaktır' - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'İyilik için en büyük imkan iyi bir kalbe sahip olmaktır' - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İyilik için en büyük imkan iyi bir kalbe sahip olmaktır" - ANKARA - 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programı - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programına katıldı.
Programda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuşma yaptı.(2)

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