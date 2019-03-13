Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Duayı, sevgiyi, hüznü, derdi paylaşmaktır iyilik' - ANKARA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Duayı, sevgiyi, hüznü, derdi paylaşmaktır iyilik" - ANKARA - 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - İstiklal Marşının okunması - Kur'an - ı Kerim tilaveti - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programına katıldı. Programda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuşma yaptı.(1)
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