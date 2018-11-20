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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Aydınlık bir geleceği ifade ettiğine inandığımız Mevlid-i Nebi Haftasını kutlamaya başladık' - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Aydınlık bir geleceği ifade ettiğine inandığımız Mevlid-i Nebi Haftasını kutlamaya başladık' - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Aydınlık bir geleceği ifade ettiğine inandığımız Mevlid - i Nebi Haftasını kutlamaya başladık" - ANKARA - Ahmet Hamdi Akseki Camisi - ''Gençlik Buluşması'' etkinliği - İlahilerin okunması - Kuranı Kerim tilaveti - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Aydınlık bir geleceği ifade ettiğine inandığımız ''Mevlid - i Nebi Haftası''nı anmaya kutlamaya başladık"ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen 'Gençlik Buluşması' programına katıldı.

İlahi 

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