Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: '90 bin camimizin kapıları bütün çocuklarımız için açık' - DENİZLİ

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: '90 bin camimizin kapıları bütün çocuklarımız için açık' - DENİZLİ

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "90 bin camimizin kapıları bütün çocuklarımız için açık" - DENİZLİ - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yapımı tamamlanan camide inceleme yapması - İftar programından detay - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması"90 bin camimizin kapıları bütün çocuklarımız için açık" - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Kur'an ayı ramazanın hemen ardından 25 Haziran günü yaz Kur'an kurslarımız açılıyor. Çocuklarımızı, yavrularımızı ve gençlerimizi camilere göndererek onlar bu fırsattan istifade etsinler. 90 bin camimizin kapıları bütün çocuklarımız için açık"DENİZLİ (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayının bitiminden hemen sonra yaz Kur'an kurslarının başlayacağını belirterek, "Çocuklarımızı, yavrularımızı ve gençlerimizi camilere göndererek onlar bu fırsattan istifade etsinler. 90 bin camimizin kapıları bütün çocuklarımız için açık." dedi.
Erbaş, Pamukkale Üniversitesi içerisinde yapımı tamamlanan Müftü Ahmet Hulisi Efendi Camisi'nde incelemelerde bulunduktan sonra bahçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.
Burada konuşan Erbaş, ramazan ayının Müslümanları ruhen yüce aşamalara ulaştıran çok önemli zaman dilimi olduğunu belirtti.
Dünyanın hiç bir yerinde, İslam'ın dışındaki sistemde ve inançta görülmeyen güzel bir manzaranın yaşandığını anlatan Erbaş, ramazan ayının Kur'an, ibadet, dua ve tövbe ayı olduğunu ifade etti.
Erbaş, Kadir Gecesi'nin bulunduğu gecenin Kur'an - ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olduğunu anımsatarak şöyle devam etti:"Bu yüzden Kuran - ı Kerim'in Allah'ın Resulüne verilmiş olan en büyük mucizedir. Rabbim onu güzel bir şekilde okumayı, öğrenmeyi ve anlamayı bizlere nasip etsin. Ramazanın hemen ardından 25 Haziran günü yaz Kur'an kurslarımız açılıyor. Çocuklarımızı, yavrularımızı ve gençlerimizi camilere göndererek onlar bu fırsattan istifade etsinler. 90 bin camimizin kapıları bütün çocuklarımız için açık."Çocukların 15 - 16 yaşından önce bir kaç yaz tatillerini yaz Kur'an kurslarına ayırmalarının hayatlarının en büyük kazançlarından birisi olacağını dile getiren Erbaş, yaşın belli bir aşamayı geçtikten sonra bir daha geri dönmenin mümkün olmadığına dikkati çekti.Erbaş, "Hepimiz ömrümüz tamamlayacağız. Önemli olan Rabbimizin bize nasip etmiş olduğu bu ömrü iyi değerlendirmektir. Rabbimizin bize vermiş olduğu bu ömür içerisinde Kuran - ı Kerim'i öğrenmeye hiç zaman ayıramamak, fırsat bulamamak üzüntü vericidir. Bu yılki ramazan ayının teması israfla mücadele etmektir. Devlet olarak israfla mücadeleye ayırdık bu yılı. Bizde Diyanet İşler Başkanlığı olarak dedik ki 'Afiyet olsun, israf olmasın.' Çocuklarımıza bu ruhu yerleştirirsek israf etmeden artırdığımız o nice gıda maddeleriyle aç ve açıkta olan fakir fukara insanlar doyacaklardır. Onlara da yardımlarımızı ulaştırmış olacağız." ifadelerini kullandı.Erbaş, daha sonra Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Ramazan Ayı Cenin İstifa Oyaca İslam 

İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Dünya Liderleri SavanoradaDünya Liderleri Savanorada
Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!
Amerikalı Mankenler İran'daAmerikalı Mankenler İran'da
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı